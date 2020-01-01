  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تسجيل 10 وفيات و475 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 10 وفيات و475 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية



رام الله /سما/

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 84.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة في محافظات: بيت لحم، الخليل، جنين، طولكرم، رام الله والبيرة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 347 حالة في المحافظات الشمالية، و70 حالة في المحافظات الجنوبية.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (70)، محافظة نابلس (45)، محافظة بيت لحم (67)، محافظة قلقيلية (9)، محافظة رام الله والبيرة (41)، جنين (33)، أريحا والأغوار (23)، سلفيت (1) ، طولكرم (30)، قطاع غزة (146)، ضواحي القدس (10).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (71)، نابلس (43)، طولكرم (25)، قلقيلية (36)، سلفيت (16)، رام الله والبيرة (128)، قطاع غزة (70)، جنين (28).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 46 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

مرفق الرابط.. نشر رابط فحص الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

النيابة بغزة تصدر بيانا مهما بشأن حادثة مقتل الصراف البشيتي

لجنة طوارئ محافظة غزة: قرارات جديدة بشأن تخفيف الإجراءات وفتح الأسواق وصالونات الحلاقة

“شعرتُ بالراحة والسلام الداخلي”.. أميرة بلجيكا التي أثبت الحمض النووي أن الملك والدها لا تريد منه شيئاً

شاهد.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب طولكرم

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة شرق رفح

صورة.. إسرائيل تكمل بناء الجدار التحت أرضي على حدود قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس : جاهزون لأي مواجهة وسنفاجئ الاحتلال

غانتس يوقع امرا عسكريا لمصادرة اموال حماس والسلطة التي تنقل للاسرى

فيروس

وزارة الصحة بغزة : تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا و70 حالة تعافٍ

صحيفة : 4 دول عربية تعرقل المصالحة بين فتح وحماس

حماس تجري مشاورات موسعة لوضع خارطة طريق للقاء الامناء العامين