الصين 425 مليون رحلة سياحية داخلية بالصين وسط كورونا. البلاد تقضي أول عطلة منذ تفشي الوباء

وكالات

أفادت وسائل إعلام محلية الثلاثاء 6 أكتوبر/تشرين الأول 2020 أن وزارة السياحة في الصين قالت إن البلاد شهدت 425 مليون رحلة سياحية داخلية خلال 4 أيام بالتزامن مع عطلة "الأسبوع الذهبي" والتي بدأت في الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

عطلة "الأسبوع الذهبي" ستستمر 8 لمدة أيام فيما شهدت تدفقا لعائدات السياحة وتعتبر هذه العطلة الأولى في البلاد منذ تفشي فيروس كورونا نهاية العام الماضي في الصين.

فيما قدرت عائدات هذه الأيام الأربعة الماضية، بـ45 مليار دولار، حسب وزارة السياحة والثقافة الصينية وقدمت شركات السياحة رحلات مخفضة للمواطنين، وتذاكر بدون مقابل.

كورونا في الصين: يأتي هذا في وقت أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أول انخفاض من 20 في اليوم السابق.

كما ذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج مضيفة أنها رصدت أيضا 31 حالة إصابة بلا أعراض ارتفاعا من 27 قبل يوم.

وسجلت الصين 85482 حالة إصابة في المجمل بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

تحذيرات من "التقاعس": فيما قالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق إن عشرة بالمئة تقريبا من سكان العالم ربما أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، مما يترك الغالبية العظمى من السكان عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 الناتج عنه.

مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ في المنظمة ألقى كلمة أمام مجلسها التنفيذي حيث وجهت الولايات المتحدة انتقادا يكاد يكون مباشرا للصين بشأن ما وصفته بأنه "التقاعس" عن تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب عن تفشي الجائحة.

لكن تشانغ يانغ المسؤولة بلجنة الصحة الوطنية قالت "الصين كانت دائما تتعامل بشفافية ومسؤولية للوفاء بالتزاماتنا الدولية". مضيفة أن الصين ظلت على اتصال وثيق على جميع المستويات مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

فيما قال رايان إن بؤر التفشي تزداد في أجزاء من جنوب شرق آسيا وإن أعداد الإصابات والوفيات في ارتفاع في مناطق من أوروبا وشرق البحر المتوسط.

وأضاف رايان "أفضل تقديراتنا الحالية تقول إن حوالي 10% من سكان العالم ربما أصيبوا بالفيروس. يختلف الأمر من بلد لآخر، ومن المناطق الحضرية إلى الريفية، يختلف وفقا للجماعات. لكن ما يعنيه هو أن الغالبية العظمى من العالم لا يزالون يواجهون مخاطر".

وكانت المنظمة وخبراء آخرون قد قالوا إن الفيروس الذي يعتقد إنه ظهر في سوق للمواد الغذائية في مدينة ووهان الصينية العام الماضي من أصل حيواني.

وذكر أن منظمة الصحة قدمت إلى السلطات الصينية قائمة للنظر فيها تضم خبراء للمشاركة في بعثة دولية إلى الصين للتحقيق بشأن منشأ فيروس كورونا.