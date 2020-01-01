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فيديو....سوار ذكي جديد من سوني يبرز روح الإبداع والتميز

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو....سوار ذكي جديد من سوني يبرز روح الإبداع والتميز



وكالات

عودت شركة سوني محبي أجهزتها على إطلاق منتجات مميزة وعالية الجودة كل عام، وهذه السنة لفتت أنظار عشاق التقنية بنسخة معدلة من سوار Wena 3.

وأكثر ما يشد الانتباه في النسخة الجديدة من سوار Wena 3 هو تصميمه الذي يميزه عن جميع الأساور الذكية في الأسواق، وحزامه الذي يمكن استعماله كحزام لساعة اليد بعد فصله عن الجسم الرئيسي للشاشة.

وتميز هذا السوار أيضا بشاشة عريضة يمكن استعمالها لمعرفة الوقت والتاريخ، أو قراءة الإشعارات والرسائل التي ترد إلى الهاتف المقترن به، كما أن هيكله محمي من الغبار والصدمات، ومقاوم للماء ويمكن  استعماله على عمق 50 متر

وحصل هذا السوار على شريحة NFC التي تسرع من اقترانه بالهواتف والأجهزة الذكية ويمكن استخدامها لعمليات الدفع الإلكتروني، كما زودته سوني بالعديد من التقنيات المهمة كمستشعر لقياس نبضات القلب، وتقنيات لقياس عدد الخطوات التي يقطعها المستخدم لمراقبة اللياقة البدنية، وتقنيات لمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة تعتمد على الهاتف الهاتف الذكي

وحصل هذا السوار على شريحة NFC التي تسرع من اقترانه بالهواتف والأجهزة الذكية ويمكن استخدامها لعمليات الدفع الإلكتروني، كما زودته سوني بالعديد من التقنيات المهمة كمستشعر لقياس نبضات القلب، وتقنيات لقياس عدد الخطوات التي يقطعها المستخدم لمراقبة اللياقة البدنية، وتقنيات لمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة تعتمد على  الهاتف الذكي.

#السوار الالكتروني #سوني #الدفع الالكتروني

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