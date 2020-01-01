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الوزيران أبو سيف وعساف يوقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقع وزير الثقافة عاطف أبو سيف والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عسّاف، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مشتركة، في مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، لتبادل الخبرات والمعلومات. 

ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من التعاون المستمر ما بين المؤسسات الفلسطينية، وضمن الرؤية الاستراتيجية وسياسة وأهداف وزارة الثقافة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وحرصاً على خلق شراكات مع مختلف المؤسسات للنهوض بالحالة والمشهد الإعلامي والثقافي الفلسطيني.

وتنص مذكرة التفاهم على تبادل المواد والأفلام الثقافية المتوفرة، وإتاحة استخدامها في البرامج الإذاعية والمتلفزة، وتبادل المواد الأرشيفيّة الإعلاميّة والأفلام الثقافية، والعمل على إنتاج وإخراج برنامج ثقافي مشترك.

وأشاد أبو سيف بالدور الهام والمميز الذي تقوم به الهيئة والإعلام الرسمي بكافة طواقمه في محافظات الوطن، مؤكدا أهمية توقيع مذكرة التفاهم في إطار تنسيق التعاون المشترك بين المؤسستين، للخروج بمحتوى إعلامي ثقافي، وضرورة الاهتمام بالإنتاج الإعلامي الثقافي وإنتاج الأعمال الدرامية الفلسطينية.

وأثنى الوزير عساف على أداء وزارة الثقافة ودورها الهام والفعال في تعزيز الوعي الوطني وحماية الذاكرة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون مستعدة لاحتضان أية أفكار ثقافية أو مبادرات تعبر عن القضية الفلسطينية، وتتطرق لتاريخ الشعب الفلسطيني، ومراحل نضاله مع الاحتلال الإسرائيلي.

#عاطف أبو سيف #أحمد عسّاف #الثقافة

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