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عشراوي تبحث مع القنصل الإسباني العام آخر التطورات السياسية

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم الثلاثاء، مع القنصل الإسباني العام إجناثيو جارثيا- فالديكاساس، آخر المستجدات السياسية في فلسطين والمنطقة، والتطورات على الأرض.

وناقش الطرفان خلال اللقاء، الذي عقد بمقر منظمة التحرير في مدينة رام الله، الوضع الفلسطيني الداخلي بما في ذلك الخطوات الجادة لتحقيق المصالحة الداخلية وإجراء الانتخابات، إضافة إلى بحث الخطوات الفلسطينية المستقبلية.

وجرى أيضا استعراض ممارسات دولة الاحتلال وانتهاكاتها المتصاعدة، بما في ذلك مواصلة سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري القائمة على تعميق الاستيطان، والضم المنظّم للأرض، وسرقة المقدرات والموارد الفلسطينية‫، وهدم المنازل والمنشآت وخصوصا في القدس المحتلة، والتضييق على الفلسطينيين في ظل انتشار فيروس "كورونا".

وثمنت عشراوي مواقف اسبانيا الداعمة للقضية الفلسطينية، والتزامها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وطالبت الحكومة الإسبانية بالاعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل، كما أكدت أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

#حنان عشراوي #القنصل الإسباني

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