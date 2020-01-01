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مباحثات بين قيادتي فتح والديمقراطية في دمشق تمهيدًا للحوار الشامل

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباحثات بين قيادتي فتح والديمقراطية في دمشق تمهيدًا للحوار الشامل



رام الله / سما /

التقى وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في العاصمة السورية دمشق، بوفد قيادي من حركة فتح، يضم جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح وروحي فتوح.

وبحسب بيان للديمقراطية، فإن الجانبين أجريا حواراً معمقاً تناول العديد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الأجندة الفلسطينية بما في ذلك دورية اجتماعات الأمناء العامين، وتكريس الشراكة الوطنية، بالانتخابات وبالتوافق الوطني، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وإصلاح أوضاع مؤسسات م.ت.ف، والسلطة الفلسطينية، والتوافق على صيغة استراتيجية للمواجهة الشاملة بما في ذلك تشكيل القيادة الوطنية الموحدة والتفاهم برنامجياً وتنظيمياً على أدائها.

كما بحث الجانبان ضرورة استكمال الحوار الوطني الشامل الذي يضم جميع الفصائل الفلسطينية دون استثناء، بما يتيح التوصل إلى توافقات وتفاهمات لكل القضايا الوطنية، وتكريس أسس الشراكة الوطنية، ومواصلة النضال المشروع من أجل الفوز بحقوقنا المشروعة في تقرير المصير والاستقلال والعودة.

وحضر عن الجبهة الديمقراطية، فهد سليمان نائب الأمين العام، وكل من معتصم حمادة، وخالد عطا وحسن عبد الحميد أعضاء المكتب السياسي.

#الجبهة الديمقراطية #فتح #دمشق #حوار

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