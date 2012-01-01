افتتاح ثلاثة مصانع جديدة في منطقة أريحا الصناعية

اريحا / سما /

افتتح وزير الاقتصاد خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مصانع جديدة في منطقة أريحا الصناعية الزراعية، في حفل شارك فيه سفير اليابان لدى فلسطين ماسايوكي ماجوشي، ورئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدى فلسطين توشيا ابي.

والمصانع الثلاثة تعمل في مجالات تصنيع الزجاج والأدوية والمنتجات الغذائية، وتوفر 120 فرصة عمل مباشرة.

ويعمل في المنطقة الصناعية، المقامة في الجانب الشرقي لمدينة أريحا على مساحة 615 دونما، بتمويل الحكومة اليابانية ضمن مبادرتها "ممر السلام والازدهار"، 16 مصنعاً، ووفرت حتى الآن نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويتوقع أن تتضاعف حال استكمال المرحلة الثانية من المشروع.

وجرت مراسم افتتاح المصانع الجديدة بمشاركة اللجنة التوجيهية لمنطقة أريحا الصناعية الزراعية برئاسة محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، وطاقم العمل في هيئة المدن الصناعية، بالإضافة إلى الشركة المطورة.

وقال العسيلي "سنحتفل قريباً بافتتاح مزيد من المصانع في المنطقة الصناعية، وشهدنا مؤخراً انجاز مشاريع تأهيل البنى التحتية الداخلية والخارجية، وتنفيذ الطريق الرابط على مرحلتين: الاولى طريق محمود درويش لربط المنطقة الصناعية بالمركز الحضري لمدينة أريحا التاريخية ومرافقها، والثانية الربط بالتوازي مع طريق 90 بين المدينة الصناعية والمرافق اللوجستية بالجانب الأردني بمنطقة الشونة عبر جسر الملك حسين".

وأضاف العسيلي "سنعمل على توسيع القاعدة الانتاجية في دولة فلسطين ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال استراتيجية الحكومة، التنمية بالعناقيد، الأمر الذي يمكن من جذب استثمارات محلية وأجنبية تساهم في توفير فرص عمل"، لافتا إلى أنه سيتم تحويل 9 ملايين يورو لدعم الاستثمار في المناطق الصناعية من المنحة الأوروبية.

ويساهم القطاع الصناعي بنسبة 13% من الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الثابتة لعام 2019، وبقيمة مضافة إجمالية بلغت 2 مليار دولار، ويشغل هذا القطاع حوالي 12.4% من إجمالي القوى العاملة الفلسطينية.

وسجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر آب الماضي ارتفاعاً نسبته 10.17% مقارنة بشهر تموز 2020.

بدوره، أكد ماجوشي استمرار دعم بلاده للعديد من المشاريع القائمة ومشروع مدينة أريحا الصناعية الزراعية الذي يعتبر من أهم مشاريع مبادرة "ممر السلام والازدهار"، معرباً عن سعادته بافتتاح ثلاثة مصانع جديدة في المدينة الصناعية.

وزرع العسيلي شجرة زيتون تخليداً لذكرى السفير الياباني الراحل جونيا ماتسورا، الذي كان سفيراً لليابان لدى دولة فلسطين خلال الفترة 2012- 2015، معرباً عن شكره وتقديره لليابان حكومة وشعبا على دعمها السخي لتحسين الاقتصاد الفلسطيني في مختلف القطاعات وجذب وتشجيع الاستثمار في فلسطين.

وتم افتتاح مصنع "البترا" للزجاج على مساحة تزيد عن 6 آلاف متر مربع، ويعتبر ثاني أكبر مصنع للزجاج في الشرق الأوسط، ويشغل حوالي 50 فرصة عمل صناعية مباشرة في المرحلة الاولى، ومن المتوقع ان يوفر ما يزيد عن 150 فرصة عمل صناعية في المراحل اللاحقة.

كما جرى افتتاح مصنع "اليسون" للصناعات الدوائية على مساحة 3 آلاف متر مربع، ويوفر 30 فرصة عمل في المراحل الأولى للتشغيل، ويعتبر أول مصنع متخصص في المنتجات المعقمة السائلة والمحاليل الوريدية ومحاليل غسيل الكلى على مستوى الوطن.

وأخيرا، مصنع سنقرط للمنتجات الغذائية، بحيث يشغل المصنع مساحة 3 آلاف متر مربع ويوفر في مراحله الأولى 47 فرصة عمل.