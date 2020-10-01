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لاعب غزّي اشتراه ناديه بـ 150 شيكل وباعه بـ8 آلاف دولار

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب غزّي اشتراه ناديه بـ 150 شيكل وباعه بـ8 آلاف دولار



غزة / سما /

كشف عبد الرحمن وشاح لاعب شباب رفح, عن كواليس رحيله عن صفوف المشتل وانضمامه لـ"الزعيم" مطلع الموسم الماضي.

وقال وشاح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إنه تعرض لظلم كبير داخل المشتل, كون النادي اشتراه قبل حوالي 8 سنوات بـ150 شيكلا (حوالي 44 دولارا), ثم باعه بـ8 آلاف دولار.

وأضاف: "رغم كل شيء, وصل للمشتل ثلثي المبلغ وتبقى الثلث الأخير وهو 2000 دولار, ومع عدم وضوح الرؤية في موعد الموسم الجديد, فوجئت بأن النادي يطلب الحصول عليه هذه الفترة".

وفيما يلي توضيحات من وشاح بخصوص قصته كاملة:

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#عبد الرحمن وشاح #المشتل #شباب رفح #دوري الثانية #دوري الممتازة

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