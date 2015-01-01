رسميًا.. أرسنال يعلن ضم توماس بارتي

وكالات / سما /

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، رسميًا تعاقده مع الدولي الغاني توماس بارتي، لاعب خط وسط فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأكد أتلتيكو مدريد في بيان رسمي أن ممثلي نادي أرسنال دقعوا قيمة الشرط الجزائي في عقد توماس بارتي، اليوم في مقر الاتحاد الإسباني.

وينتهي تعاقد اللاعب الغاني مع نادي العاصمة الإسبانية مدريد في صيف عام 2023، ولكنه كان يملك شرطًا جزائيًا بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني.

وخاض اللاعب صاحب الـ27 عامًا 46 مباراة في الموسم الماضي مع الروخيبلانكوس في كل البطولات، وونجح في إحراز أربعة أهداف ولم يصنع سوى هدف وحيد فقط.

وتم تصعيد توماس إلى صفوف الروخيبلانكوس في صيف عام 2015، وأصبح أحد الركائز الأساسية في صفوف فريق العاصمة الإسبانية.

جدير بالذكر أن أرسنال كان قد تعاقد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع كل من، البرازيلي ويليان، من تشيلسي الإنجليزي، جابرييل ماجاليس، من ليل الفرنسي.