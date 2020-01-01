مودريتش يرد بقسوة: عندما يعاند الفار ريال مدريد لا أحد يتحدث

وكالات / سما /

رد النجم الكرواتي لوكا مودريتش على محاولات البعض بالتقليل من انتصارات ريال مدريد ونسبها إلى تقنية “الفار” والأخطاء التحكيمية، مشيراً إلى أن جميع القرارات التي اتخذها حكام الفيديو في مباريات فريقه كانت صحيحة.

وأثير جدلاً واسعاً في الأشهر الماضية حول بعض القرارات التحكيمية في مباريات ريال مدريد، والتي ساهمت في تحقيق الفريق مجموعة كبيرة من الانتصارات سواء في الموسم الماضي أو الحالي.

ويرى مودريتش أن الجميع يصب تركيزه مع ريال مدريد، ويتم دائماً تسليط الضوء على الحالات التي تتدخل بها تقنية الفار لمصلحة فريقه، بينما يتم التغاضي بشكل كامل عن الحالات التي تلعب في مصلحة الخصم.

وقال النجم الكرواتي في مقابلة مع صحيفة ماركا الإسبانية “قالوا من قبل أن الحكام يساعدونا ويجب أن يكون هناك تقنية فيديو لمراجعة الحالات، ريال مدريد يجذب الانتباه بالسوء وبالخير، وفي بعض الأحيان يتم انتقادانا كثيراً وبلا أي معنى”.

وتابع “هناك العديد من الشكاوى حول حكم الفيديو المساعد، لكن أخبرني عن القرارات التي لم تكن في صالحنا، أرجوكم كل قرارات الفار معنا كانت صحيحة، مراجعة حكم الفيديو قرارات حكم الساحة يجعل كرة القدم أكثر عدلاً، رغم أن هناك بعض الأمور التي يجب أن تتحسن”.

وأنهى مودريتش حديثه “كان هناك العديد من القرارات والعقوبات ضدنا ولم يتحدث أحد عن ذلك، هناك أخطاء تحدث أحياناً لكن القول أن حكم الفيديو يساعد ريال مدريد هذا ليس صحيحاً”.