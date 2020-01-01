رسميًا.. مدافع برشلونة ينتقل إلى بنفيكا

وكالات / سما /

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي رسميًا التعاقد مع المدافع الفرنسي جان كلير توديبو قادمًا من برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأوضح النادي في بيان على الموقع الرسمي: “يعلن نادي بنفيكا الرياضي توصله إلى اتفاق مع برشلونة للحصول على قلب الدفاع جان كلير توديبو على سبيل الإعارة”.

وأضاف البيان: “العقد سيكون ساريًا حتى نهاية موسم 2020-2021، والآن ستسير عملية انتقال توديبو في إجراءاتها المعتادة، فيما ينتظر أن يصل لاعب المنتخب الفرنسي تحت 20 عامًا إلى لشبونة، الثلاثاء، لاستكمال الأمور الشكلية الضرورية للمضي قدمًا في إتمام الصفقة”.

وكان توديبو قد ارتبط اسمه في الأيام الماضية بالانضمام إلى صفوف نادي فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أشارت تقارير إسبانية إلى دخول نادي بروسيا دورتموند أيضًا في الصورة، لكنه انتهى به المطاف في صفوف بنفيكا.

وكان توديبو، صاحب الـ 20 عامًا، قد انضم إلى برشلونة قادمًا من تولوز، في يناير 2019، فيما لم يخض سوى 5 مباريات فقط رسمية بقميص البلوجرانا، في الوقت الذي خاض فيه فترة إعارة لنصف موسم مع نادي شالكة الألماني لعب خلالها 10 مباريات، لكن النادي الألماني لم يرغب في تفعيل بند أحقية الشراء في عقد اللاعب ليعود الأخير إلى كتالونيا قبل أن يرحل، اليوم، إلى بنفيكا.