تعرِّف على أغلى 5 صفقات في سوق انتقالات كورونا

وكالات / سما /

مع انتهاء سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، شهد "الميركاتو" تحركات خجولة على غير العادة، في ظل معاناة الأندية من أزمات مالية بسبب تبعات جائحة "كورونا".

وبينما غابت عدة أندية عن "الميركاتو" مثل ريال مدريد الإسباني، حرصت أغلب الأندية على دعم صفوفها في حدود الإمكانيات المتاحة، كما اتجهت أندية أخرى للصفقات المجانية والإعارات.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أغلى 5 صفقات في "الميركاتو" الصيفي لعام 2020، طبقا للأرقام التي نشرها موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في هذا الشأن.

1- كاي هافيرتز:

انتقل صانع اللعب الألماني الشاب من باير ليفركوزن إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 80 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2025.

اللاعب صاحب الـ"21 عاما" كان هدفا لعدد من الأندية الأوروبية الكبيرة قبيل انتهاء الموسم الماضي، قبل أن يستقر به الحال في تشيلسي.

وخاض هافيرتز 5 مباريات حتى الآن مع فريق تشيلسي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

2- آرثور ميلو:

رحل لاعب الوسط البرازيلي صاحب الـ"24 عاما" من برشلونة الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل 72 مليون يورو، وبعقد يمتد لـ5 سنوات.

آرثور لم يشارك مع فريق المدرب أندريا بيرلو سوى في مباراة واحدة هذا الموسم، حين دخل بديلا في مباراة الجولة الثانية من الدوري الإيطالي أمام روما، التي انتهت بالتعادل (2-2).

3- فيكتور أوسيمين:

انضم المهاجم النيجيري صاحب الـ"21 عاما" إلى نابولي الإيطالي مقابل 70 مليون يورو، قادما من صفوف ليل الفرنسي، بعقد يمتد حتى 2025.

وارتبط اسم أوسيمين بالانتقال إلى عدة أندية أوروبية كبيرة، منها ليفربول ومانشستر يونايتد، قبل أن يقرر الانضمام إلى نادي الجنوب الإيطالي.

وشارك اللاعب في مباراتين حتى الآن مع نابولي هذا الموسم، صنع خلالها هدفا واحدا ولم يسجل.

4- روبن دياز:

تعاقد مانشستر سيتي مع المدافع صاحب الـ"23 عاما" قادما من بنفيكا البرتغالي مقابل 68 مليون يورو، بعقد ممتد حتى 2026.

دياز انضم إلى السيتي في 29 سبتمبر الماضي، وشارك في المباراة الماضية أمام ليدز يونايتد بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، وانتهت بالتعادل (1-1).

5- ميرالم بيانيتش:

عوّض برشلونة رحيل آرثر إلى يوفنتوس بالتعاقد مع بيانيتش من "اليوفي" مقابل 60 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2024.

لاعب الوسط البوسني صاحب الـ"30 عاما" شارك في مباراتين مع برشلونة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف حتى الآن.