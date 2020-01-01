فتوح يشيد بالموقف البلجيكي الداعم للحقوق القلسطينية

رام الله / سما /

أشاد المفوض العام للعلاقات الدولية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح بموقف الحكومة الفيدرالية البلجيكية الجديدة المشرف من اتفاقها بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية بشكل مباشر .

وقال فتوح في تصريح له اليوم ":ان التزام الحكومة البلجيكية ، ولاول مرة بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية ، يشكل دفعة في التاكيد على الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.

وأعرب فتوح عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع بين المجتمعين الفلسطيني والبلجيكي، المتضامن مع حقوقه ومعارضته للمستوطنات الاسرائيلية ومحاربتها للمنتوجات وسلع المستوطنات، ومعارضتها لضم الاراضي الفلسطينية،

وثمن الدور المتميز الذي تقوم به جمعية الصداقة الفلسطينية البجيكية في تمكين العلاقات التي تربط الشعبين الفلسطيني والبلجيكي.

وطالب فتوح جميع الجمعيات والحكومات الدولية ان تحذو حذو بلجيكا في موقفها الداعم ودفاعها ودعمها المباشر للقضية الفلسطينية.