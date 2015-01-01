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مركز فلسطين: 30 ألف حالة اعتقال منذ هبة القدس أكتوبر 2015

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأنه رصد (30 ألف) حالة اعتقال لفلسطينيين من كافة الشرائح منذ اندلاع هبة القدس  في الأول من أكتوبر لعام 2015 ، في ذكرى مرور 5 سنوات على انطلاق شرارتها .

وقال الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز أن الاعتقالات أضحت ظاهرة يومية يستخدمها الاحتلال كأداة من أدوات القمع، والعقاب الجماعي لمحاربة الشعب الفلسطيني، حيث لا يمر يوم إلا ويُسجل فيها حالات اعتقال في عملية  استنزاف بَشرى متعمد .

وأوضح " الأشقر" بأن ما يقارب المليون فلسطيني ذاقوا مرارة الأسر منذ عام 1967، وبلغت حالات الاعتقال لأبنائه وبناته منذ سبتمبر 2000 وحتى اليوم (122) ألف حالة اعتقال، بينما منذ اندلاع هبة القدس  في أكتوبر 2015 رصد (30) ألف حالة اعتقال طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيها الأطفال والنساء ، والمرضى، وكبار السن، والناشطين، والإعلاميين، والصيادين، ونواب التشريعي وقادة الفصائل وغيرهم .

ومن بين حالات الاعتقال خلال هبة القدس (5700) حالة اعتقال لأطفال قاصرين، و(900) حالة اعتقال لنساء وفتيات بعضهن جريحات وقاصرات، و(1000) حالة اعتقال على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

وأوضح "الاشقر" بأن جميع المعتقلين تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، والإيذاء المعنوي والإهانة الحاطة بالكرامة أمام المواطنين، أو أفراد الأسرة وخاصة الاطفال، الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبعضهم تعرض لإطلاق نار بشكل متعمد ومن مسافات قريبة قبل الاعتقال دون ان يشكل خطر على الاحتلال.

وأشار "الأشقر" الى أن الاحتلال صعد بشكل واضح خلال هبة القدس من إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث رصد التقرير(6000) قرار ادارى من محاكم الاحتلال الصورية، ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال لمرات جديدة، من بينهم (41) قرار إداري استهدفت النساء، و(85) قرار ادارى استهدفت أطفال قاصرين، لا يزال اثنين منهم رهن الاعتقال الإداري.

وقال "الأشقر" بان حالات الاعتقال خلال هبه القدس بين الفتيات القاصرات بلغت (100) حالة، أصغرهن كان الطفلة "ديما اسماعيل الواوي" 12 عام من الخليل اعتقلت لأربعة شهور وأطلق سراحها، بينما أصدرت محاكم الاحتلال أحكاماً ردعية قاسية بحق أسيرات وقاصرات وصلت الى 16 عام لبعض الأسيرات، كما اعتقل الاحتلال قاصرات بعد اصابتهن بالرصاص وفي ظروف قاسية ووحشية.

ورغم تراجع حدة اعتقال نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، فقد شهدت سنوات هبة القدس اعتقال (35) نائبا في المجلس التشريعي، أطلق سراح معظمهم، بينما 7 نواب منهم لا زالوا خلف القضبان، بينهم النائبة خالدة جرار إضافة إلى نائبين مختطفين قبل انتفاضة القدس.

وبين "الأشقر" بان مركزه رصد خلال هبة القدس (280) حالة اعتقال لكبار في السن، ومعظمهم تم اعتقالهم بتهمة الرباط الدفاع عن المسجد الاقصى، كذلك (59) حالة اعتقال لأكاديميين ومحاضرين في الجامعات، و(460) حالة اعتقال لمرضى ومعاقين، وبعضهم اعتقل على كرسيه المتحرك.

وأشار الاشقر الى أنه خلال انتفاضة القدس ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الى (225) شهيد ذلك بارتقاء (19) شهيداً جديداً من الأسرى 11 منهم اتقوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، و 5 آخرين ارتقوا بعد 

#مركز فلسطين #القدس

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