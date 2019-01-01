كاتب إماراتي يبارك قصف الاحتلال لغزة (صورة)

غزة / سما /

أدان الكاتب والباحث الإماراتي أمجد طه القذيفة الصاروخية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية أمس الاثنين باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها على حسابه عبر "توتير" طالب فيها "إسرائيل" أن "تكون حازمة في الرد، وأن تقطع اليد الإيرانية في فلسطين.

كما وصف طه في تغريدته، حركة حماس بالميليشيات الإرهابية، مدعيا أن صواريخها تستهدف النساء والأطفال في "دولة إسرائيل".

وبارك طه قيام طائرات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف موقع تابع لحركة حماس في قطاع غزة.

يشار إلى أن أمجد طه هو الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط وخبير في الشؤون الاستراتيجية ومتخصص في الشؤون العربية والإيرانية.