  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

كاتب إماراتي يبارك قصف الاحتلال لغزة (صورة)

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاتب إماراتي يبارك قصف الاحتلال لغزة (صورة)



غزة / سما /

أدان الكاتب والباحث الإماراتي أمجد طه القذيفة الصاروخية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية أمس الاثنين باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

جاء ذلك في تغريدة  نشرها على حسابه عبر "توتير" طالب فيها "إسرائيل" أن "تكون حازمة في الرد، وأن تقطع اليد الإيرانية في فلسطين.

كما وصف طه في تغريدته، حركة حماس بالميليشيات الإرهابية، مدعيا أن صواريخها تستهدف النساء والأطفال في "دولة إسرائيل".

وبارك طه قيام طائرات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف موقع تابع لحركة حماس في قطاع غزة.

يشار إلى أن أمجد طه هو الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط وخبير في الشؤون الاستراتيجية ومتخصص في الشؤون العربية والإيرانية.

#الامارات #غزة #قصف #اسرائيل #حماس
امجد طه

الأكثر قراءة اليوم

مرفق الرابط.. نشر رابط فحص الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

النيابة بغزة تصدر بيانا مهما بشأن حادثة مقتل الصراف البشيتي

لجنة طوارئ محافظة غزة: قرارات جديدة بشأن تخفيف الإجراءات وفتح الأسواق وصالونات الحلاقة

“شعرتُ بالراحة والسلام الداخلي”.. أميرة بلجيكا التي أثبت الحمض النووي أن الملك والدها لا تريد منه شيئاً

شاهد.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب طولكرم

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة شرق رفح

صورة.. إسرائيل تكمل بناء الجدار التحت أرضي على حدود قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

سرايا القدس : جاهزون لأي مواجهة وسنفاجئ الاحتلال

غانتس يوقع امرا عسكريا لمصادرة اموال حماس والسلطة التي تنقل للاسرى

فيروس

وزارة الصحة بغزة : تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا و70 حالة تعافٍ

حماس تجري مشاورات موسعة لوضع خارطة طريق للقاء الامناء العامين

صحيفة : 4 دول عربية تعرقل المصالحة بين فتح وحماس