  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجندة إسرائيلية من أصول يمنية تحت أنظار حزب الله.. فما قصتها؟ (صورة)

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجندة إسرائيلية من أصول يمنية تحت أنظار حزب الله.. فما قصتها؟ (صورة)



القدس المحتلة / سما /

انتقد مراسلون عسكريون إسرائيليون جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد صورة نشرها مراسل قناة المنار في جنوب لبنان، علي شعيب، يظهر فيها مستوطنة إسرائيلية تلبس لباسا مدنيا وتسير بمركبة مدنية على الحدود مع لبنان.

وقال مراسل موقع واللا العسكري، أمير بحبوط، "بعد 70 يوما من التأهب على الحدود مع لبنان، لم يظهر أي من جنودنا هناك، وتمكن حزب الله من رصد هذه الإسرائيلية فقط".

ونشر شعيب صورة أخرى، تظهر فيها ملامح المستوطنة من زاوية أكثر قربا، وعلق عليها بأن "هذه مجندة في جيش الاحتلال من أصول يمنية، أرسلها الجيش لاستكشاف الطريق والحدود".

وقال شعيب إن جيش الاحتلال يتعامل مع جنوده من أصول غير غربية بطريقة عنصرية وكدروع بشرية، وخاصة العرب والإثيوبيين، ويتجلى ذلك في هذه الصورة، التي التقطت للمجندة من أصول يمنية.

#حزب الله #اسرائيل #مجندة
u

الأكثر قراءة اليوم

مرفق الرابط.. نشر رابط فحص الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

النيابة بغزة تصدر بيانا مهما بشأن حادثة مقتل الصراف البشيتي

القدس المحتلة : المقاصد تفصل 7 موظفين من غزة يعملون فيها منذ 30 عاما

لجنة طوارئ محافظة غزة: قرارات جديدة بشأن تخفيف الإجراءات وفتح الأسواق وصالونات الحلاقة

شاهد.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب طولكرم

“شعرتُ بالراحة والسلام الداخلي”.. أميرة بلجيكا التي أثبت الحمض النووي أن الملك والدها لا تريد منه شيئاً

حماس تؤكد تعزيز تحالفها مع الجهاد الإسلامي

الأخبار الرئيسية

فيروس

وزارة الصحة بغزة : تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا و70 حالة تعافٍ

حماس تجري مشاورات موسعة لوضع خارطة طريق للقاء الامناء العامين

قناة عبرية : مسؤول أمني إسرائيلي لا يستبعد التصعيد مع حماس

صحيفة : 4 دول عربية تعرقل المصالحة بين فتح وحماس

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة شرق رفح