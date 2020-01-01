مجندة إسرائيلية من أصول يمنية تحت أنظار حزب الله.. فما قصتها؟ (صورة)

القدس المحتلة / سما /

انتقد مراسلون عسكريون إسرائيليون جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد صورة نشرها مراسل قناة المنار في جنوب لبنان، علي شعيب، يظهر فيها مستوطنة إسرائيلية تلبس لباسا مدنيا وتسير بمركبة مدنية على الحدود مع لبنان.

وقال مراسل موقع واللا العسكري، أمير بحبوط، "بعد 70 يوما من التأهب على الحدود مع لبنان، لم يظهر أي من جنودنا هناك، وتمكن حزب الله من رصد هذه الإسرائيلية فقط".

ونشر شعيب صورة أخرى، تظهر فيها ملامح المستوطنة من زاوية أكثر قربا، وعلق عليها بأن "هذه مجندة في جيش الاحتلال من أصول يمنية، أرسلها الجيش لاستكشاف الطريق والحدود".

وقال شعيب إن جيش الاحتلال يتعامل مع جنوده من أصول غير غربية بطريقة عنصرية وكدروع بشرية، وخاصة العرب والإثيوبيين، ويتجلى ذلك في هذه الصورة، التي التقطت للمجندة من أصول يمنية.