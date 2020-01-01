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العالم يسجل أكثر من 35.4 مليون إصابة بـ«كورونا»

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العالم يسجل أكثر من 35.4 مليون إصابة بـ«كورونا»



وكالات

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 35.4 مليون حتى صباح اليوم (الثلاثاء)، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، عند الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، أن مجموع الإصابات وصل إلى 35 مليونا و415 ألف حالة.

 

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من24.7 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات مليوناً و43 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة دول من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو وإسبانيا والأرجنتين والمكسيك وجنوب أفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلي والعراق.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

#فيروس كورونا #اصابات

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