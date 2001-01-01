غزة : الحكم بالإعدام شنقًا لمدان بقتل مواطن

غزة / سما /

أصدرت محكمة بداية غزة، حكمًا بإعدام مواطن شنقًا حتى الموت، ومعاقبة آخر بالحبس، بتهمة قتل المواطن مروان الغرابلي.

وأوضحت المحكمة، أنه تم الحكم على المدان (م. أ) بالإعدام شنقًا حتى الموت، وبمعاقبة المدان (أ. أ) بالحبس سنة مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات وتغريمه بغرامة مالية قدرها 1000 دينار أردني أو الحبس ثلاث أشهر مع مصادرة السلاح المضبوط، في قضية قتل المغدور الغرابلي.

وأشارت إلى أن المدان بالإعدام فار من وجه العدالة، في حين أن الآخر تم محاكمته غيابيًا، وفق الأصول الواردة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة (2001).

وكان المتهم الأول (م.أ) وبتاريخ (20 /1 /2008) أقدم على قتل المجني عليه (مروان الغرابلي) بإلقاء قنبلة يدوية باتجاه المغدور، وأحدثت به إصابات حسب تقرير الصفة التشريحية أدَّت لوفاته، وبالزمان والمكان ذاته حاز المتهم الثاني(أ. أ) سلاح ناريًا من نوع مسدس بدون ترخيص وحمله في مناسبة غير مشروعة.

ويأتي الحكم الصادر اليوم في إطار الاهتمام في إنجاز قضايا القتل، وعدم السماح بإطالة اجراءات التقاضي، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين.