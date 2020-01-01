الولايات المتحدة: الديمقراطيون ينتقدون تعامل ترامب مع فيروس كورونا ورسائله المطمئنة حول الوباء

انتقد زعماء الحزب الديمقراطي الأمريكي تعامل الرئيس دونالد ترامب مع أزمة فيروس كورونا، وخصوصا بعد مغادرته للمستشفى التي كان يتلقى فيها العلاج لإصابته بكوفيد-19. إذ هاجم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن تغريدة لترامب قال فيها "لا تدعوا كوفيد يتحكّم بحياتكم" بعد تجاوز حصيلة المرض في الولايات المتحدة 210 آلاف وفاة. أما رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي المنتمية أيضا للحزب الديمقراطي فقد دعت ترامب لعدم تسييس الجائحة.

شن المرشّح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة جو بايدن مساء الاثنين هجوما على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب بسبب تصريحاته المطَمئنة بشأن كوفيد-19 حتى بعد أن أصيب هو شخصيا بالفيروس الفتّاك.

وبنبرة غاضبة قال نائب الرئيس السابق في مقابلة مع قناة "لوكال 10" التلفزيونية المحليّة في فلوريدا "لقد رأيت تغريدة كتبها، لقد أروني إياها، لقد قال ’لا تدعوا كوفيد يتحكّم بحياتكم‘. إذهب وقل ذلك لـ205 آلاف أسرة خسر كلّ منها شخصا" بسبب الجائحة.

وفي معرض إعلانه موعد خروجه من المستشفى حيث مكث أربعة أيام لتلقّي العلاج من فيروس كورونا، قال ترامب في تغريدة الاثنين مخاطبا مواطنيه "لا تخافوا من كوفيد"، وذلك على الرّغم من أنّ الفيروس حصد أرواح أكثر من 210 آلاف شخص في الولايات المتّحدة.

وبعيد المقابلة التلفزيونية قال بايدن خلال مشاركته في ندوة حوارية مع ناخبين نقلت وقائعها مباشرة على الهواء شبكة "إن بي سي" التلفزيونية "أنا بصراحة لم أتفاجأ" من إعلان ترامب ليل الخميس-الجمعة أنّه مصاب بالفيروس.

بايدن: يجب على ترامب التأكيد على أهمية الكمامة

واستغل المرشّح الديمقراطي مشاركته في الندوة التي أقيمت في الهواء الطلق في ميامي لتصحيح عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في الولايات المتحدة، وقال "هناك سبب للقلق، لقد مات حوالي 210,000 شخص".

وأضاف "آمل ألا يغادر أحد معتقدا أنها ليست مشكلة. إنّها مشكلة خطيرة".

وقال بايدن "آمل أن ينقل الرئيس، بعد أن اجتاز ما مر به- وأنا سعيد أنه يبدو على ما يرام- الدرس الصحيح للشعب الأمريكي: الكمامات مهمة".

وغادر ترامب المستشفى واضعا كمامة قبل أن يخلعها لدى دخوله البيت الأبيض.

وقال بايدن خلال خطاب سابق في إطار حملته الانتخابية بمنطقة ليتل هافانا في ميامي "الآن وهو منشغل بنشر تغريدات في حملته الانتخابية.. أطلب منه أن يفعل الآتي: استمع للعلماء... ادعم استخدام الكمامات".

وقال بايدن "يا رفاق.. إذا فزنا في فلوريدا.. فقد فزتم".

وجعل بايدن من طريقة تعامل ترامب مع الجائحة محورا أساسيا لحملته الانتخابية. وتمنى للرئيس الشفاء لكنه قال إن إصابة ترامب بالمرض تؤكد مجددا على الحاجة لأخذ هذا الفيروس على محمل الجد.

وعلى مدى أشهر عديدة سخر ترامب وفريقه الانتخابي من الاحتياطات التي اتّخذها المرشّح الديمقراطي، متّهمين نائب الرئيس السابق بأنّه يحاول الاختباء من خلال تجنّب الناخبين وذلك بسبب احترامه الصارم للتدابير الواجب اتّباعها للوقاية من الفيروس ولالتزامه إجراءات الحجر الصحّي التي فرضت في ولايته ديلاوير.

وبعد مناظرة أولى سادتها الفوضى في 29 سبتمبر/أيلول، من المقرّر أن يتواجه ترامب وبايدن في مناظرة ثانية في 15 أكتوبر/تشرين الأول في ميامي. وعلى الرّغم من إصابة ترامب بكورونا فقد أكّد كلا المرشّحين عزمه على المشاركة في المناظرة إذا ما أبقى المنظّمون عليها.

بيلوسي لترامب: لا تسيس الجائحة

من جانبها قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الاثنين إن ترامب ليس لديه ما يبرر إعلان نجاحه في التصدي لفيروس كورونا في البلاد قائلة إن سياساته عرضت الأمريكيين للخطر. وأضافت "عليه ألا يتعامل مع الأمر سياسيا حتى يبدو وكأنه تغلب على الفيروس لأن لديه سياسات جيدة، فهو (ترامب) في حقيقة الأمر مدمر وخطير للغاية على البلاد".

وقالت بيلوسي، وهي ديمقراطية، إنها تأمل بأن يكون الأطباء هم من اتخذوا قرار اليوم الاثنين بخروج ترامب من المستشفى. وقال الأطباء فيما بعد إنه سيحصل على رعاية طبية جيدة في البيت الأبيض.

وأبلغت بيلوسي شبكة (إم.إس.إن.بي.سي) بأن ترامب يمكن أن يعاني من عواقب طويلة المدى. وقالت إن بروتوكول اختبار الكشف عن كورونا في البيت الأبيض، حيث أصيب العديد من مساعدي ترامب بالمرض، "غير ناجح على ما يبدو".

وحث ترامب قبل مغادرته المستشفى الاثنين الناس على عدم الخوف من المرض الذي أودى بحياة أكثر من مليون في جميع أنحاء العالم وتسبب في دمار اقتصادي واجتماعي.