مجدلاني يطلع سفيرة فنلندا على آخر التطورات

رام الله / سما /

اطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني سفيرة فنلندا المعتمدة لدى دولة فلسطين بيفي بلتوكوسكي على آخر المستجدات السياسية.

وتطرّق مجدلاني خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، إلى انسداد الأفق السياسي بسبب تعنت دولة الاحتلال في الايفاء بالتزاماتها، والدعم اللامحدود للإدارة الأميركية لمخططاتها العنصرية في الأرض الفلسطينية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين فلسطين وفنلندا.

ودعا مجدلاني فنلندا إلى الضغط على الاحتلال، من أجل السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، مؤكدأ أن القيادة وشعبنا لن يقبلون بإجرائها دون القدس.

وثمن دور فنلندا في دعمها القضية الفلسطينية، سواء بشكل ثنائي أو من خلال الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، قالت بلتوكوسكي "نقدر صعوبة الأوضاع وخصوصا مع الأزمة المالية والأوضاع الاقتصادية في فلسطين، ونؤكد مواصلة دعم بلادنا للسلطة الفلسطينية".

وشددت على أن بلادها تدعم الحل السلمي القائم على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ، وأهمية تعزيز العلاقات وتواصل اللقاءات.