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تعليق الدوام في مدرسة "طولكرم الصناعية" 14 يوما بسبب كورونا

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

أعلنت مديرية التربية والتعليم ولجنة الطواريء في محافظة طولكرم، تعليق الدوام في مدرسة طولكرم الصناعية المهنية لمدة 14 يوما، وذلك تطبيقا للبروتوكول الصحي المعمول به، بسبب اكتشاف اصابات بفيروس كورونا.

وذكرت ادارة المدرسة، ان هذا الاجراء جاء حرصا على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية، وحفاظا على صحتهم وصحة ذويهم، ولحصر الحالة الوبائية، على ان يستأنف الدوام صباح يوم الأحد الموافق الثامن عشر من الشهر الجاري.

وأكدت على ضرورة الالتزام التام في الحجر المنزلي، ولبس الكمامات، واستخدام المعقمات، في حال التنقل الضروري خلال هذه الفترة، ودعت كل من تظهر عليه أي أعراض التوجه مباشرة الى مراكز الفحص .

كما دعت الطلبة إلى التواصل مع معلميهم الكترونيا، وخصوصا المواد النظرية، وذلك من أجل متابعة العملية التعليمية بشكل الكتروني قدر الامكان.

#طولكرم الصناعية #فيروس كورونا #التربية والتعليم

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