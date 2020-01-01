  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تجري مشاورات موسعة لوضع خارطة طريق للقاء الامناء العامين

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تجري مشاورات موسعة لوضع خارطة طريق للقاء الامناء العامين



غزة / سما /

اعلن المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم ان الحركة اجرت مشاورات موسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية للوصول سويا إلى خارطة طريق للقاء الأمناء العامين، بهدف الوصول إلى ترتيب كامل للحالة الفلسطينية.

واكد ان المشاورات شملت الحديث عن منظمة التحرير ومؤسساتها وتفعيل المقاومة الشعبية ميدانيا لمواجهة المخاطر المتعاظمة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

واوضح ان الاتصالات المختلفة تهدف إلى تعزيز التوافقات الوطنية وتحصينها والتقدم بها.

وقال ان الحركة على تواصل مستمر مع الأشقاء في مصر، مؤكدا أنهم على اطلاع ومتابعة مجريات الحوارات الوطنية، وقد أبدت القاهرة دعمها لمسار ترتيب البيت الفلسطيني.

واكمل :"حماس أجرت أيضا سلسلة من الاتصالات مع عدد من الدول لوضعها في صورة الحراك الوطني الهادف لترتيب البيت الفلسطيني"

#حماس #فتح #مصالحة #فصائل

الأكثر قراءة اليوم

مرفق الرابط.. نشر رابط فحص الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

النيابة بغزة تصدر بيانا مهما بشأن حادثة مقتل الصراف البشيتي

“حالته أسوأ مما هو مُعلن”.. أطباء يكشفون أن ترامب يعاني بشدة من كورونا !!

القدس المحتلة : المقاصد تفصل 7 موظفين من غزة يعملون فيها منذ 30 عاما

لجنة طوارئ محافظة غزة: قرارات جديدة بشأن تخفيف الإجراءات وفتح الأسواق وصالونات الحلاقة

شاهد.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب طولكرم

“شعرتُ بالراحة والسلام الداخلي”.. أميرة بلجيكا التي أثبت الحمض النووي أن الملك والدها لا تريد منه شيئاً

الأخبار الرئيسية

فيروس

وزارة الصحة بغزة : تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا و70 حالة تعافٍ

قناة عبرية : مسؤول أمني إسرائيلي لا يستبعد التصعيد مع حماس

صحيفة : 4 دول عربية تعرقل المصالحة بين فتح وحماس

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة شرق رفح

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف