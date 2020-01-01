حماس تجري مشاورات موسعة لوضع خارطة طريق للقاء الامناء العامين

غزة / سما /

اعلن المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم ان الحركة اجرت مشاورات موسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية للوصول سويا إلى خارطة طريق للقاء الأمناء العامين، بهدف الوصول إلى ترتيب كامل للحالة الفلسطينية.

واكد ان المشاورات شملت الحديث عن منظمة التحرير ومؤسساتها وتفعيل المقاومة الشعبية ميدانيا لمواجهة المخاطر المتعاظمة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

واوضح ان الاتصالات المختلفة تهدف إلى تعزيز التوافقات الوطنية وتحصينها والتقدم بها.

وقال ان الحركة على تواصل مستمر مع الأشقاء في مصر، مؤكدا أنهم على اطلاع ومتابعة مجريات الحوارات الوطنية، وقد أبدت القاهرة دعمها لمسار ترتيب البيت الفلسطيني.

واكمل :"حماس أجرت أيضا سلسلة من الاتصالات مع عدد من الدول لوضعها في صورة الحراك الوطني الهادف لترتيب البيت الفلسطيني"