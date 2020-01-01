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قناة عبرية : مسؤول أمني إسرائيلي لا يستبعد التصعيد مع حماس

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : مسؤول أمني إسرائيلي لا يستبعد التصعيد مع حماس



القدس المحتلة / سما /

صرح مسؤول أمني إسرائيلي، لقناة "كان" العبرية، أن الجيش والمنظومة الأمنية الإسرائيلية، لا تستبعدان اندلاع تصعيد جديد مع حركة حماس.
 
وبحسب قناة "كان" التي أوردت الخبر صباح اليوم الثلاثاء، قال المسؤول، إن "المنظومة الأمنية والجيش الإسرائيلي لا يستبعدان احتمالية اندلاع تصعيد جديد بمبادرة حماس".
 
ووفقا للقناة، أضاف المسؤول، أن احتمالات اندلاع التصعيد، تعود لعدة أسباب، منها وقف ادخال الأموال القطرية لغزة، والإحباط المتزايد من تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.
 
وتابع المسؤول، أنه "ليس متفائلا بإيجاد حل لقضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين بغزة، والتي تعتبر شرطا بالنسبة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، للتوصل الى أي تسوية في قطاع غزة".
 
يشار الى أن هذه التصريحات، جاءت بعد يوم من قصف الجيش الإسرائيلي، لنقطة مراقبة تابعة لحماس بغزة، بزعم الرد على إطلاق صاروخ  من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف.

#اسرائيل #تصعيد #حماس #غزة

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