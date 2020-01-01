رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء، استشهاد شاب من بيت ليد شرق طولكرم، وعمليات تجريف واعتداءات واعتقالات في جميع أنحاء الضفة.

كما أبرزت تسجيل 11 وفاة و521 اصابة جديدة بكورونا و592 حالة تعاف.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

شهادات اسرائيلية تثير القشعريرة حول حقيقة نهب اليهود ممتلكات اللاجئين عام 1948

شهيد وجريح برصاص الاحتلال وعمليات تجريف استيطاني واعتداءات واعتقالات في جميع أنحاء الضفة

11 وفاة و521 إصابة بكورونا في فلسطين

87 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى وشرطة الاحتلال تحتجز المصلين على الأبواب وتخالفهم

أزمات مضاعفة في المخيمات الفلسطينية بلبنان... البطالة بين اللاجئين قاربت 90% ومخاوف من تحرك خلايا نائمة

العمادي: صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في القطاع اليوم

"الحياة الجديدة":

استشهاد أسير محرر من بلدة بيت ليد برصاص الاحتلال شرق طولكرم

عريقات: مخالفة الدول العظمى للقانون الدولي الخطر الأكبر على أمن واستقرار العالم

قيادي في "حماس": ترتيب البيت الفلسطيني سيكون تحت مظلة التحرير

11 وفاة و521 اصابة جديدة بكورونا و592 حالة تعاف

تونس: قرار بتسمية الدورة المقبلة ليوم الطفل العربي بدورة الشهيد محمد الدرة

كتاب اسرائيلي: العصابات الصهيونية قامت بأكبر سطو في التاريخ ضد الفلسطينيين

"الأيام":

شهيد من بيت ليد برصاص الاحتلال شرق طولكرم وإصابة شاب والعشرات بالاختناق خلال حملات دهم وتفتيش

ترمب يغادر المستشفى إلى البيت الأبيض.. طاقمه الطبي: قد لا يكون خارج دائرة الخطر تماما

طائرة للاحتلال تقصف مرصدا شرق رفح بزعم إطلاق قذيفة صاروخية

الوباء: وفاة 11 مواطنا ورصد 521 اصابة جديدة.. والصحة تسعى لتوفير احتياطي من عينات الفحص

الصحة العالمية: نحو 10% من سكان العالم ربما أصيبوا بكورونا ونتجه إلى فترة صعبة

مقتل شاب طعنا في عكا وسيدة باطلاق نار في قرية البعنة