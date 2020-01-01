  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واسعة في الضفة

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واسعة في الضفة



رام الله / سما /

داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، عدة مناطق بالضفة تركزت في الخليل واريحا ورام الله والقدس.

وافادت مصادر محلية أن قوة للاحتلال داهمت مخيم عقبة جبر في اريحا وسط انتشار لجنود الاحتلال في حارات المخيم. وتم اقتحام منزل الاسير المحرر ادهم السنهوري.

ووقعت عدة إصابات بالاختناق في قرية زبوبا غرب جنين، إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الأهالي.
واعتقل الاحتلال الشاب محمد الحشيم من منزله بحي باب حطة في القدس المحتلة.

وألقى شبّان زجاجات حارقة صَوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية العيساوية فيما أطلق شبان مفرقعات نارية و زجاجات حارقة صَوب قوات الاحتلال في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وانتشر جنود الاحتلال على مدخل قرية رأس كركر شمال غرب رام الله، فيما استمر تواجد آليات الاحتلال على مداخل الطريق المؤدي إلى بلدات غرب رام الله وخاصة دير ابو مشعل .

واحتجزت قوات الاحـتلال شابين على الشارع الرئيسي في خربة الدير في بلدة تقوع ببيت لحم ثم اخلت سبيلهما.

وفي الخليل اقتحمت قوة للاحتلال منزل الاسير المحرر محمد قزاز في منطقة عرقان عوض غرب مدينة دورا ،

وداهم جنود الاحتلال قربة اكتابا قضاء طولكرم وتم إلقاء قنابل الغاز والصوت بعد رشقهم بالحجارة من قبل الشبان.

يتبع..

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. امير سعودي يشن هجوما على القيادة : "القضية الفلسطينية عادلة لكن محامينها فاشلين"

النيابة بغزة تصدر بيانا مهما بشأن حادثة مقتل الصراف البشيتي

اسعار العملات مقابل الشيكل

“حالته أسوأ مما هو مُعلن”.. أطباء يكشفون أن ترامب يعاني بشدة من كورونا !!

القدس المحتلة : المقاصد تفصل 7 موظفين من غزة يعملون فيها منذ 30 عاما

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر المستشفى... فيديو

رئيس مجلس السيادة في السودان يغني أمام الآلاف فرحا بـ"السلام" ... فيديو

الأخبار الرئيسية

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة شرق رفح

لجنة طوارئ محافظة غزة: قرارات جديدة بشأن تخفيف الإجراءات وفتح الأسواق وصالونات الحلاقة

مرفق الرابط.. نشر رابط فحص الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

55

شاهد.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب طولكرم