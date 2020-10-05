شاهد...ترامب للأميركيين: لا تخافوا من كورونا

وكالات

خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مستشفى وولتر ريد العسكري الذي عولج فيها على مدى أربعة أيام من فيروس كورونا المستجد، ودعا الأميركيين في رسالة مصورة إلى "الخروج" وعدم الخوف من فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن أطباءه قالوا إنه لم يتجاوز بعد "مرحلة الخطر"، فقد ظهر ترامب متحديا بلا كمامة في مقطع مصور نُشر بعد فترة وجيزة من عودته إلى البيت الأبيض من

المستشفى على حسابه على تويتر.

وقال ترامب "لا تدعوه يسيطر عليكم فيروس كورونا. لا تخافوا منه، لدينا أفضل المعدات الطبية. لدينا أفضل الأدوية التي تم تطويرها جميعًا مؤخرًا. وستتغلبون عليه."

وأضاف "سنعود.. سنعود إلى العمل. سنكون في المقدمة... لا تدعوه يسيطر على حياتكم. اخرجوا وكونوا حذرين".

كما دعا الأميركيين في التسجيل المصور إلى "النشاط والحرص" مضيفا "لدينا أفضل أدوية في العالم"