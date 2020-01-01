تغريم "سيسكو" الأمريكية 1.9 مليار دولار لانتهاك براءات اختراع

وكالات

أمر قاض أمريكي شركة "سيسكو" المتخصصة في شبكات تكنولوجيا المعلومات بدفع تعويض 1.9 مليار دولار بعد أن حكم بانتهاكها 4 براءات اختراع تخص شركة الأمن الإلكتروني "سنتريبيتال نتوورك".

وأكد قاضي المقاطعة هنري مورغان من نورفولك بولاية فرجينيا، بأن تصرفات "سيسكو" كانت "متعمدة وفاضحة".

وأشار إلى أن التعويضات الفعلية التي تزيد على 755 مليون دولار ستزداد بمعامل 2.5.

كما أمر "سيسكو" أيضا بدفع الفوائد والتكاليف بالإضافة إلى ما يصل بنسبة إلى 10% من المبيعات ذات الصلة بالمنتجات المعنية لمدة ثلاثة أعوام، و5% لمدة ثلاثة أعوام أخرى بعد ذلك.

وقالت "سيسكو" على الفور إنها ستستأنف هذا الحكم.