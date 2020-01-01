  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كافاني يخلع قميص سان جيرمان وينضم للشياطين الحمر

الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 03:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كافاني يخلع قميص سان جيرمان وينضم للشياطين الحمر



وكالات

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان السابق في صفقة انتقال مجاني.

 

وقال النادي الإنجليزي في بيان "يسر مانشستر يونايتد أن يعلن عن تعاقده مع المهاجم إدينسون كافاني، والذي يلقب بالماتادور. سينضم المهاجم الأوروغوياني الينا بعقد لمدة عام قابل للتجديد".

أما مدرب الفريق النرويجي أولي غونار سولسكاير فأشاد بكافاني واعتبر بانه "سيجلب الطاقة، القوة، الخصال القيادية والذهنية العالية، لكن أيضا الكثير من الاهداف".

وبات كافاني (33 عاما) من دون أي فريق منذ انتهاء عقده في يونيو الماضي مع ناديه السابق باريس سان جرمان، ما انعكس سلبا على مشواره مع منتخب بلاده بعدما استبعد من تشكيلة الجولتين الأولى والثانية من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 أمام تشيلي والإكوادور.

وغادر المهاجم الدولي النادي الباريسي كأفضل هداف في تاريخه مع 200 هدف سجلها خلال 7 أعوام قضاها في باريس.

 

ووقع لاعب منتخب أوروغواي على عقد لعام واحد مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وكافاني رابع صفقة يبرمها يونايتد هذا الموسم بعد تعاقده مع لاعب الوسط دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام والظهير الأيسر أليكس تيليس من بورتو والجناح الواعد أماد ديالو من أتلانتا.

#الدوري الانجليزي #كافاني #مانشستر يونايتد #الاوروغواي #صفقة #العقد

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. امير سعودي يشن هجوما على القيادة : "القضية الفلسطينية عادلة لكن محامينها فاشلين"

النيابة بغزة تصدر بيانا مهما بشأن حادثة مقتل الصراف البشيتي

اسعار العملات مقابل الشيكل

“حالته أسوأ مما هو مُعلن”.. أطباء يكشفون أن ترامب يعاني بشدة من كورونا !!

القدس المحتلة : المقاصد تفصل 7 موظفين من غزة يعملون فيها منذ 30 عاما

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر المستشفى... فيديو

رئيس مجلس السيادة في السودان يغني أمام الآلاف فرحا بـ"السلام" ... فيديو

الأخبار الرئيسية

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة شرق رفح

لجنة طوارئ محافظة غزة: قرارات جديدة بشأن تخفيف الإجراءات وفتح الأسواق وصالونات الحلاقة

مرفق الرابط.. نشر رابط فحص الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

55

شاهد.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب طولكرم