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المجلس الأعلى يفتتح صالة صباح الأحمد الصباح بنادي خدمات شاطئ

الإثنين 05 أكتوبر 2020 11:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الأعلى يفتتح صالة صباح الأحمد الصباح بنادي خدمات شاطئ



غزة /سما/

افتتح عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة صالة الأمير الراحل صباح الأحمد الصباح بنادي خدمات الشاطئ، بحضور د. يحيى شامية النائب في المجلس التشريعي، وليد أيوب رئيس المجلس الأولمبي الفلسطيني، علي أبو حسنين رئيس منتدى الرواد، اضافة لأعضاء من اتحاد كرة القدم وكوادر ومجلس إدارة نادي خدمات الشاطئ.

وقال هنية بأن الافتتاح يأتي كرسالة وفاء وتقدير لأمير الإنسانية الراحل صباح الأحمد الصباح، صاحب المواقف الأصيلة تجاه شعبنا الفلسطيني، ووقوفه بجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأبرق هنية بالتهنئة للشعب الكويتي بتولي الأمير نواف الأحمد الصباح، متمنياً التوفيق والسداد له، وأن تنعم الكويت بالأمن والخير.

وشارك في الافتتاح عبر الهاتف السيد سطام السهلي رئيس الاتحاد الأسيوي والكويتي للصحافة الرياضية، والذي قدم الشكر لهنية بإسم الشعب الكويتي مؤكداً بأن الكويت ستبقى دوماً بجانب الشعب الفلسطيني، انطلاقاً من العلاقات الأخوية بين الشعبين.

كما أبرق هنية برسالة لوزير الإعلام والشباب الكويتي محمد الجبير، ناقلاً تعازي الأسرة الرياضية والشعب الفلسطيني بوفاة الراحل الأمير صباح الأحمد الصباح، مؤكداً بأن افتتاح صالة الأمير الراحل هي رسالة شكرٍ وعرفان للشعب الكويتي الشقيق.

بدوره تحدث النائب الشامية عن مواقف دولة الكويت الأصيلة، والتي انطلقت منها شرارة الثورة الفلسطينية، مشيداً بدور الأمير الراحل في دعم الشعب الفلسطيني في كافة قضاياه.

وأثني شامية على مواقف الكويت حكومةً وشعباً، خاصة مواقف رئيس البرلمان مرزوق الغانم صاحب المواقف الوطنية المشرفة.

#عبد السلام هنية #صباح الأحمد الصباح #نادي خدمات الشاطئ

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