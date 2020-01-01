طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة شرق رفح

غزة /سما/

شنت طائرات الاحتلال مساء اليوم الإثنين، غارة جوية استهدفت نقطة مراقبة للمقاومة شرق رفح.

وأفادت مصادر محلية، أن طائرة بدون طيار شنت غارة جوية شرق رفح، ما أحدث أضرارًا مادية بالمكان دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن طائرة عسكرية أغارت على موقع عسكري تابع لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة ردًا على اطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق مساء اليوم

وكان صاروخ أطلق من قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، سقط في كيبوتس كرم أبو سالم المجاور لحدود جنوب القطاع.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة دون أن تقع أي إصابات أو أضرار، مشيرةً إلى أن صفارات الإنذار دوت في المنطقة.