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ترمب: سأغادر المستشفى اليوم ولا تخافوا من فيروس كورونا

الإثنين 05 أكتوبر 2020 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترمب: سأغادر المستشفى اليوم ولا تخافوا من فيروس كورونا



واشنطن /سما/

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب مساء اليوم الاثنين: إنه سيغادر المستشفى الساعة 6:30 مساء بتوقيت واشنطن.

وأضاف في تغريدة على (تويتر): أنه يشعر بتحسن كبير، "ولا تخافوا من فيروس (كورونا)"، وفق ما قال.

وتابع ترمب: "لا تخافوا من كورونا وتجعلوها تتحكم في حياتكم وأنا أشعر أني أفضل حالا مما كنت عليه قبل 20 عاماً".

وكان الفريق الطبي الخاص بترامب، قال يوم الأحد: إن الرئيس كان يعاني يوم الخميس من درجة حرارة عالية، وأيضاً كان لديه أعراض خفيفة، والآن يتمتع بصحة جيدة.

وأضاف في مؤتمر صحفي: أنه في صباح يوم الجمعة، كان الرئيس يُعاني من نقص في الأوكسجين، مشيراً إلى أنه ترك السرير، ويعاني من أعراض خفيفة.

وتابع الفريق الطبي للرئيس الأمريكي: أن الرئيس ترامب يتحسن باستمرار وحالته مستقرة، مشدداً على أنه لا يعاني من أي ارتفاع بدرجات الحرارة، ولا من ضيق التنفس.

#ترامب #الرئيس الامريكي #الولايات المتحدة #فيروس كورونا

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