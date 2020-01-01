لجنة طوارئ محافظة غزة: قرارات جديدة بشأن تخفيف الإجراءات وفتح الأسواق وصالونات الحلاقة

غزة /سما/

أصدرت لجنة الطوارئ العليا في محافظة غزة، قرارات جديدة بخصوص تخفيف الإجراءات على المواطنين، وإعادة فتح أسواق المحافظة في ظل جائحة كورونا.



وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها على (فيسيوك): إنه بعد دراسة الخطط المقدمة من قبل بلدية غزة وأجهزة وزارة الداخلية ومناقشة الأمر مع لجان الأسواق والأحياء وبعد التأكد من التزام لجنة السوق بالضوابط والتعليمات وإجراءات السلامة والوقاية، قررت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، ما يلي:



1. إعادة فتح صالونات الحلاقة والكوافير بدءً من يوم غد الثلاثاء 6_10 وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة مع العمل للحصول على التراخيص اللازمة من البلدية.



2. إعادة فتح محلات شارع عمر المختار الواقعة في المنطقة الشرقية لميدان فلسطين "الساحة"، وذلك بدءً من يوم غد الثلاثاء طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، ضمن ضوابط ومحددات فتح السوق المعلن عنها سابقاً.



3. إعادة فتح محلات الشارع الشرقي لسوق فراس الممتد من شارع عمر المختار وحتى شارع الثلاثيني بدءً من يوم الأربعاء الموافق 7_10، ويشمل محلات البيطرة والزراعة والحبوب والسباكة والسمانة وحسبة السمك، وكذلك الشارع الجنوبي لسوق فراس ويشمل محلات مواد البناء والأخشاب مع الالتزام بالضوابط وإجراءات السلامة.



4. إعادة فتح سوق الشيخ رضوان بدءً من يوم الخميس القادم الموافق 8_10، مع الالتزام التام بالضوابط واجراءات السلامة.



5. بخصوص سوق البسطات في الشجاعية، جاري إعداد خطة لفتح السوق من قبل البلدية والشرطة بالتوافق مع لجنة السوق، وسيتم فتحه بعد رفع الإغلاق عن منطقة الشجاعية.



6. جاري إعداد خطة لإعادة فتح سوق مخيم الشاطئ، بالتوافق مع لجنة السوق ولجنة الحي، وسيتم فتح السوق والإعلان عن ذلك عند الانتهاء وتجهيز السوق.



7. يستمر إغلاق الأسواق الشعبية في محافظة غزة حتى إشعار آخر.



ونوهت لجنة الطوارئ العليا بأن استمرار فتح الأسواق والمحلات التجارية في المحافظة، منوط بمدى التزام تجارنا الكرام والمواطنين بالضوابط وإجراءات السلامة، ويتحمل المسؤولية الكاملة من يُخالف التعليمات ولا يلتزم بإجراءات السلامة والوقاية.