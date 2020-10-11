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محافظ الخليل يعلق الدوام بعدة مدارس لمدة أسبوع

الإثنين 05 أكتوبر 2020 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ الخليل يعلق الدوام بعدة مدارس لمدة أسبوع



الخليل /سما/

قرر محافظ الخليل جبرين البكري، اليوم الاثنين، تعليق الدوام في ثلاث مدارس أخرى بالمحافظة، بسبب ظهور إصابات بفيروس "كورونا" فيها حتى صباح الأحد الموافق 11/10/2020.

واشار البكري في بيان صدر عنه، إلى أن تعليق الدوام هذا، جاء بناء على توصية لجنة متابعة المدارس في ظل تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى توصيات الطب الوقائي، وبين ان المدارس الجديدة التي شملها الاغلاق مدرسة بنات ترقوميا الثانوية في ترقوميا غرب الخليل، ومدرستي الشهيد عبد العزيز أبو سنينة الثانوية للبنات ومدرسة الأخوة الثانوية للبنات في مدينة الخليل.

وكانت مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل قررت تمديد تعليق الدوام في مدرسة بنات دورا الثانوية، بسبب ظهور إصابات جديدة بفيروس "كورونا" حتى صباح الأحد الموافق 11/10/2020 وذلك لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات، من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس حيث كشف عن اصابات جديدة بالفيروس الخميس الماضي.

وشدد مدراء التربية والتعليم بالمحافظة على ضرورة التزام جميع معلمات المدارس المذكورة بالحجر المنزلي، وإجراء الفحص لمن تظهر عليها الأعراض، وتعقيم المدارس ومرافقها واتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الجميع.

#محافظ الخليل #اغلاق مدارس #فيروس كورونا

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