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"الخارجية": ارتفاع عدد الإصابات في صفوف جالياتنا بـ"كورونا" إلى 6250 ولا وفيات جديدة

الإثنين 05 أكتوبر 2020 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": ارتفاع عدد الإصابات في صفوف جالياتنا بـ"كورونا" إلى 6250 ولا وفيات جديدة



رام الله /سما/

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بارتفاع عدد الإصابات في صفوف جالياتنا بفيروس "كورونا" إلى 6250 إصابة، بعد تسجيل 11 إصابة جديدة اليوم الإثنين في أميركا، فيما لم تسجل أي وفاة جديدة هذا اليوم، ليبقى عدد الوفيات 266 وفاة منذ بدء الجائحة.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس في صفوفها في كل من: كولومبوس، وميتشغن، ونيوجرسي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3803 إصابات، في حين لم تسجل أي حالة وفاة  لليوم الخامس على التوالي، ليبقى عدد الوفيات بالفيروس في صفوف الجالية بأميركا 78 حالة وفاة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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