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تم تفعيل رابط الفحص

مرفق الرابط.. نشر رابط فحص الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

الإثنين 05 أكتوبر 2020 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق الرابط.. نشر رابط فحص الأسماء المستفيدة من المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة



غزة /سما/

نشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، مساء الاثنين، رابط فحص الأسماء المستفيدة من المنحة المالية القطرية بواقع 100 دولار لـ 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة.

للاطلاع على اسماء المستفيدين من المنحة القطرية اضغط هنا

ومساء اليوم، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة مساء الاثنين، عن آلية صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في القطاع.

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت إن صرف المنحة القطرية لهذا الشهر سيكون للأسر التي استلمت المنحة أقل من ١٤ مرة ولمن استلم 14 مرة ولديه ٧ أشخاص.

وأكدت الكحلوت عدم وجود أسماء جديدة في هذه الدفعة، مشيرةً إلى أنه سيتم تفعيل رابط الفحص خلال ساعات.

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وفي وقت سابق، أكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 06/10/2020.

وأوضح السفير العمادي أن 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة ستستفيد من المساعدة النقدية، بواقع 100 $ لكل عائلة.

وشدد على أن عملية التوزيع ستتم ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

وأكد أن عملية التوزيع ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل تفشي وانتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.الاسر 

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