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الزراعة بغزة: نتوقع انخفاض أسعار الطماطم بالفترة المقبلة

الإثنين 05 أكتوبر 2020 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزراعة بغزة: نتوقع انخفاض أسعار الطماطم بالفترة المقبلة



غزة /سما/

توقعت وزارة الزراعية في قطاع غزة، انخفاض في سعر الطماطم خلال الفترة المقبلة، مبينةً أن أزمة الأسعار لن تطول.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة أدهم البسيوني في تصريحات "لإذاعة الأقصى" إن انتاج الطماطم المحلية لم ينقطع وهناك ندرة في الإنتاج تبدأ كل عام ما بعد تاريخ 15 سبتمبر حتى 20 اكتوبر الجاري وهي فترة يَشُح بها الإنتاج الي جانب ارتفاع درجات الحرارة الذي يقلل من نسبة انتاج ازهارها.

 وأضاف أن استيراد الطماطم لم يكن بناءً على عدم وجود انتاج محلي لتغطية حاجة السوق وإنما الإنتاج المحلي موجود لكن الكميات المعروضة لم تغطي حاجة السوق.

وقال "استطعنا من خلال استيراد الطماطم أن نحد من الأزمة ولولا تدخلنا لما كانت الأسعار الحالية للكيلو الواحد بأقل من 5 شيقل وإنما كانت مرتفعة جدا في السوق المحلي".

#غزة #وزارة الزراعة #سعر الطماطم #قطاع غزة

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