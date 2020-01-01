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شاهد.. مصادر اسرائيلية: استشهاد فلسطيني واصابة اثنين برصاص الاحتلال قرب طولكرم

الإثنين 05 أكتوبر 2020 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مصادر اسرائيلية: استشهاد فلسطيني واصابة اثنين برصاص الاحتلال قرب طولكرم



القدس المحتلة /سما/

 استشهد شاب لم تعرف هويته، وأصيب اثنين آخرين برصاص قوات الاحتلال قرب مسوطنة عيناف المقامة على أراضي طولكرم.

وبحسب مصادر إسرائيلية متطابقة، فإن الجيش فتح النار تجاه 3 شبان فلسطينيين، مساء اليوم الإثنين، بزعم إلقاء زجاجات حارقة قرب شارع استيطاني في طولكرم.

وقالت قناة 12 العبرية، أن الشاب الفلسطيني استشهد على الفور، كما أكدت صحيفة يديعوت أحرنوت استشهاد الشاب في المكان، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تطارد الآخرين.

وذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن "إطلاق النار أدى إلى مقتل أحد الشبان الثلاثة"، فيما زعمت أن الشابين الآخرين انسحبا من المكان.

وأعلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجز "عناب" شرق طولكرم، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.

يتبع..



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#شهيد
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