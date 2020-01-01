الصالحي: اجتماع الامناء العامين المقبل للفصائل الفلسطينية سيعقد في القاهرة

رام الله /سما/ الاناضول

كشف أمين عام حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي اليوم الاثنين، أن الفصائل والقوى الفلسطينية اتفقت على عقد اجتماع الامناء العامين للفصائل المقبل في القاهرة.

وعُقد اللقاء السابق، في 3 سبتمبر الماضي، بحضور الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، في رام الله وبيروت، بشكل متزامن.



وقال الصالحي، إن هناك اتفاق بين جميع القوى على عقد لقاء آخر في القاهرة، موضحا أن موعد الاجتماع القادم، لم يحدد، لكنه سيكون على الأرجح خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف الصالحي "القوى الفلسطينية هي اللاعب الأساسي في إدارة الحوار واستكماله، مع التقدير لكل الأدوار الأخرى بما فيها الدور المصري".

وحول المباحثات التي يجريها وفد من حركة "فتح"، في الوقت الحالي، مع الفصائل، في دمشق، قال الصالحي، إنها تهدف إلى "مناقشة سبل تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماع الأمناء العامين يوم 3 سبتمبر، وتوسيع المقاومة الشعبية وتنظيم قيادتها الموحدة، وإنجاز الانتخابات وإنجاحها، والاتفاق على مجمل الاستراتيجية الوطنية والشراكة وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير".

وقال الصالحي، إن الخطوة التالية بعد لقاءات وفد حركة فتح بقادة الفصائل في دمشق، هي عقد لقاء يشمل الجميع ويناقش حصيلة حوارات القوى المختلفة، ويطلب من الرئيس إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات.