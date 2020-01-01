  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: "مباحث كورونا" تُوقف 107 مواطنين مخالفين لإجراءات السلامة

الإثنين 05 أكتوبر 2020 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: "مباحث كورونا" تُوقف 107 مواطنين مخالفين لإجراءات السلامة



غزة /سما/

أوقفت دائرة "مباحث كورونا" بالمباحث العامة في الشرطة، 107 أشخاص من أصحاب المنشآت التجارية، والمواطنين غير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت "مباحث كورونا" في تقريرها اليومي؛ أنها أوقفت 39 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، وأنهت 57 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

ولفتت المباحث إلى أنها أغلقت 88 محلًا ومنشأة تجارية، من بينها "صالتي بالياردو، وشاليه" غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة في محافظات غزة، وحررت تعهدات بحق أصحابها لعدم تكرار المخالفات.

كما وأوقفت "مباحث كورونا" 68 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

وأشارت دائرة مباحث كورونا إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة بحسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل المباحث العامة بالشرطة، ومن ضمنها "مباحث كورونا"، مهامها اليومية في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

#مباحث كورونا #غزة

الأكثر قراءة اليوم

اعترافات إسرائيلية موثقة عن أكبر عملية سطو مسلح في التاريخ: “اليهود سرقوا الرخيص قبل النفيس”

شاهد.. امير سعودي يشن هجوما على القيادة : "القضية الفلسطينية عادلة لكن محامينها فاشلين"

ما الذي يحصل إذا انسحب مرشح من الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر المستشفى... فيديو

“حالته أسوأ مما هو مُعلن”.. أطباء يكشفون أن ترامب يعاني بشدة من كورونا !!

القدس المحتلة : المقاصد تفصل 7 موظفين من غزة يعملون فيها منذ 30 عاما

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

8776

الصالحي: اجتماع الامناء العامين المقبل للفصائل الفلسطينية سيعقد في القاهرة

السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

معروف: تقسيم قطاع غزة لأكثر من 250 مربع سكني.. وتوجه تدريجي حذر تجاه فتح بعض مجالات الحياة

78

قيادي فلسطيني: اقترحنا خلال اجتماع فتح ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل إجراء الانتخابات

الأوقاف بغزة يصدر تعميمًا مهماً بخصوص إعادة فتح  المساجد: ديمومته متعلقة بالتزام المصلين