إطلاق حملة "أكتوبر الوردي" للتوعية من سرطان الثدي في طوباس

طوباس /سما/

أطلقت شبكة حماية النساء في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، أمس، حملة أكتوبر الوردي للتوعية من سرطان الثدي، بالشراكة مع مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي، وذلك في مقر جمعية طوباس الخيرية.

وقال محافظ طوباس يونس العاصي، إن التوعية من مخاطر سرطان الثدي ، من أهم الأنشطة التي يمكن تقديمها لمساعدة النساء في الوقاية من المرض، مضيفا، تعتبر المرأة الفلسطينية عمود بيتها والخيمة التي تظل أسرتها، والحفاظ على صحتها وسلامتها يعني المحافظة على سلامة الأسرة.

و أشارت منسقة مؤسسة جذور عبير الجمل، إلى أن حملة التوعية من سرطان الثدي هذا العام، والتي تحمل شعار "أنت أقوى" تعتبر مميزة عن الأعوام السابقة، خاصة أن من يقودها نساء مصابات وناجيات من سرطان الثدي لتوعية غيرهن من النساء بناء على تجربتهن.

ونوهت، إلى أن كافة المؤسسات المعنية سترفع في نهاية الشهر توصيات للجهات الرسمية بما يحقق توعية أفضل ودائمة، وتخدم النساء بهذا المجال.

و أشار رئيس بلدية طوباس خالد عبد الرازق ، إلى أن انطلاق حملة التوعية هذا العام بمبادرة من سيدات مررن بالتجربة ينم عن حس ووعي كبيرين للنساء الفلسطينيات، ويحقق نتائج إيجابية.

واستعرضت إحدى السيدات اللواتي مررن بالتجربة وتغلبن على المرض، تجربتها الشخصية، ودعت النساء للفحص المبكر والفحص الذاتي باستمرار مع استشارة الأطباء وأصحاب الاختصاص.