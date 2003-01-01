ثمانية أسرى يدخلون أعواماً جديدة

رام الله /سما/

دخل اليوم ثمانية أسرى أعواماً جديدة من أحكامهم العالية التي يقضونها خلف جدران سجون الاحتلال.

وهؤلاء الأسرى هم:

- كرم عبد الرؤوف محمود حسان (47 عامًا)، من محافظة قلقيلية، دخل عامه الثامن عشر على التوالي وهو معتقل بتاريخ 5/ 10/ 2003م، ومحكوم بالسجن المؤبد مرتين إضافة إلى 30 عاماً.

- عبد العزيز حمد محمود مرعي (26 عامًا)، من سكان نابلس، دخل عامه السادس على التوالي، وهو معتقل بتاريخ 5/ 10/ 2015، ومحكوم بالسجن 35 عامًا.

- نهاد محمد صبيح (43 عامًا)، من محافظة نابلس، دخل عامه الثامن عشر، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 5/ 10/ 2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد 5 مرات إضافة إلى 15 عاماً.

- متوكل محمد محمود رضوان (41 عامًا)، من محافظة قلقيلية، دخل عامه الثامن عشر، واعتُقل بتاريخ 5/ 10/ 2003، ومحكوم بالسجن 24 عامًا.

- محمد طالب رجا الغول (45 عامًا)، من محافظة طولكرم، عامه السابع عشر، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 5/ 10/ 2004، وهو محكوم بالسجن 19 عامًا.

- نبيل خليل عبد المجيد حرب (55 عامًا)، من محافظة الخليل، دخل عامه الحادي عشر، علماً أنه معتقل بتاريخ 5/ 10/ 2010، ومحكوم بالسجن 18 عامًا.

- محمد مسلم موسى نصر الله (49 عامًا)، من الخليل، دخل عامه الحادي عشر، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 5/ 10/ 2010، وهو محكوم بالسجن 19 عامًا.

- سامر سالم عبد الفتاح غنيمات (49 عامًا)، من محافظة الخليل، دخل عامه الحادي عشر، علماً أنه اعتُقل بتاريخ 5 /10/ 2010، وهو محكوم بالسجن 20 عامًا.