  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تضاعف العنف الأسري في إسرائيل منذ بدء تفشّي كورونا.. وملاجئ جديدة للمعنفات

الإثنين 05 أكتوبر 2020 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
تضاعف العنف الأسري في إسرائيل منذ بدء تفشّي كورونا.. وملاجئ جديدة للمعنفات



القدس المحتلة /سما/

ارتفع الإبلاغ عن العنف الأسري في إسرائيل منذ تفشيّ فيروس كورونا مقارنة بالأعوام الماضية، بحسب ما بيّنت معطيات وزارة الرفاه الاجتماعي الإسرائيلية امس.

وبحسب المعطيات، تلقّت الوزارة 6615 بلاغًا بين شهري آذار وأيلول هذا العام، مقابل 2286 بلاغًا في العام الماضي.

وقالت مصادر مطّلعة على الموضوع لصحيفة "هآرتس"، اليوم، إنّ المعطيات "قياسية وحرجة، فاقت توقّعاتنا المتشائمة".

وفي شهر أيلول لوحده، تلقت الوزارة 627 بلاغًا عن عنف أسري، مقابل 235 بلاغًا في الفترة ذاتها عام 2019.

وقرّرت الوزارة على ضوء هذه المعطيات فتح ملاجئ جديدة للنساء المعنّفات، لأول مرّة منذ نحو عقد. ففي إسرائيل اليوم 14 ملجأً وفتح ملجأ آخر في نيسان الماضي للنساء المعنّفات الخاضعات للحجر.

وذكرت "هآرتس" أن الملاجئ الحالية للنساء المعنّفات "تقريبًا ممتلئة منذ أشهر"، ومن المقرّر أن تفتح الوزارة ملجأين خلال الأشهر المقبلة، على أن يصل عدد الملاجئ في بداية 2021 إلى 17 ملجأً.

كما ستخصّص الوزارة لأوّل مرة منذ سنوات 4 شقق للرجال العنيفين الذين أبعدوا من منازلهم، علمًا أن الوزارة بدأت في أيار الماضي في استئجار غرف في الفنادق للرجال العنيفين المبعدين من منازلهم وغير القادرين على إيجاد مأوى، بسبب الظروف الماديّة أو رفض أقاربهم استقبالهم على ضوء تفشّي فيروس كورونا.

ولا تقدّم إسرائيل علاجًا إلزاميًا للرجال العنيفين تجاه نسائهم أو شريكاتهم، وتشير المعطيات إلى أن ربع الحاصلين على علاج حول العنف الأسري من الرجال فقط، بينما الباقي من النساء والأطفال.

#اسرائيل #العنف الاسري #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

اعترافات إسرائيلية موثقة عن أكبر عملية سطو مسلح في التاريخ: “اليهود سرقوا الرخيص قبل النفيس”

شاهد.. امير سعودي يشن هجوما على القيادة : "القضية الفلسطينية عادلة لكن محامينها فاشلين"

ما الذي يحصل إذا انسحب مرشح من الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر المستشفى... فيديو

“حالته أسوأ مما هو مُعلن”.. أطباء يكشفون أن ترامب يعاني بشدة من كورونا !!

القدس المحتلة : المقاصد تفصل 7 موظفين من غزة يعملون فيها منذ 30 عاما

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

8776

الصالحي: اجتماع الامناء العامين المقبل للفصائل الفلسطينية سيعقد في القاهرة

السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

معروف: تقسيم قطاع غزة لأكثر من 250 مربع سكني.. وتوجه تدريجي حذر تجاه فتح بعض مجالات الحياة

78

قيادي فلسطيني: اقترحنا خلال اجتماع فتح ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل إجراء الانتخابات

الأوقاف بغزة يصدر تعميمًا مهماً بخصوص إعادة فتح  المساجد: ديمومته متعلقة بالتزام المصلين