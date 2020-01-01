بلدية قلقيلية: الاحتلال يغلق فتحات تصريف المياه في جدار الفصل

قلقيلية /سما/

أعلنت بلدية قلقيلية أن الجانب الإسرائيلي يقوم منذ عدة أيام بإغلاق فتحات تصريف مياه الأمطار في جدار الفصل غربي المدينة وتحديدا خلف مدرسة الشارقة.

وأوضحت البلدية في بيان تلقت معا نسخة عنه: أن إغلاق الاحتلال لهذه الفتحات يؤدي إلى ارتداد المياه العادمة المختلطة بالاوساخ نحو بيوت المواطنين القاطنين بمحاذاة الجدار.

وادانت البلدية اغلاق الفتحات مطالبة بفتحها فورا، لأنها ستشكل مشكلة حقيقة ومكرهة صحية .

وستقوم البلدية باستخدام آلياتها ومعداتها لإيجاد أية حلول سريعة وطارئة تساعد سكان المنطقة.