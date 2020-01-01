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مجدلاني يثمن جهود تركيا بتوفير الاجواء للحوار الفلسطيني

الإثنين 05 أكتوبر 2020 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يثمن جهود تركيا بتوفير الاجواء للحوار الفلسطيني



رام الله /سما/

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبيالفلسطيني د. أحمد مجدلاني ، على اهمية ودور تركيا في دعم القضية الفلسطينية،وتحديدا مدينة القدس ،بدعم مؤسساتها وتعزيز صمود المواطن المقدسي في مدينته في وجه حملة التهويد والاسرلة .

وأضاف د.مجدلاني خلال لقائه اليوم الاثنين بمكتبه بمدينة رام الله ، مع القنصل التركي العام أحمد رضا ديمير ، أن ما تتعرض له مدينة القدس من هجمة منظمة ومدروسة من قبل حكومة الاحتلال لتغيير طابعها الديمغرافي والتضييق على السكان والاستيطان ، والاقتحامات المتتالية لمسجد الاقصى ، يأتي في اطار سياسة التهويد وخنق المدينة وتحويلها لثكنة عسكرية، بدعم من ادارة ترامب.

كما ثمن د. مجدلاني الجهود الي بذلها الرئيس التركي والحكومة التركية من توفير الاجواء والمناخ للحوار الفلسطيني الفلسطيني ، هذا الحوار الذي سيتم البناء عليه فلسطينيا نحو الذهاب للانتخابات ،كمدخل لانهاء الانقسام والشراكة السياسية.

الى ذلك بحث اللقاء العلاقة الثنائية بين دولة فلسطين وتركيا، وتعزيزها لما فيه مصلحة الطرفين ، واستمرار المشاورات واللقاءات السياسية .

ومن جانبه أكدديمير على موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك تجاه مدينة القدس ، وأن تركيا حريصة على التواجد بالمدينة ودعم سكانها ، رغم كافة العراقيل التي تحاول منعها من ذلك من قبل حكومة الاحتلال، مشيرا لسياسة تركيا تجاه الاماكن الدينية المقدسة ،أن بلاده مع القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .

كما أكد على استنمرار بذل تركيا الجهود وتوفير الاجواء الملائمة لتسهيل الحوار الفلسطيني الفلسطيني حتى تحقيق اهدافه .

وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك، وعضو لجنة العلاقات السياسية والدولية بشار العزة .

#احمد مجدلاني #تركيا

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