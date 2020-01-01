  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

برميل الخام الأمريكي يصعد بأكثر من 4% بدعم تطورات صحة ترامب

الإثنين 05 أكتوبر 2020 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
برميل الخام الأمريكي يصعد بأكثر من 4% بدعم تطورات صحة ترامب



وكالات

زادت أسعار النفط من مكاسبها، الاثنين، حيث صعد الخام الأمريكي بأكثر من 4%، وذلك مع تصريحات طبية أشارت إلى إمكانية خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المستشفى اليوم.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 4.10% وسجلت، بحلول الساعة 14:30 بتوقيت موسكو، مستوى 38.57 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.72% إلى 40.73 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وقال ستيفن برينوك من "بي ي إم" للسمسرة في النفط :"من المستبعد أن تكون لهذه النوبة من الصعود أسس للصمود في مواجهة حجم الضبابية الآخذ في التنامي. في النهاية، سوق النفط محصورة داخل دورة لا تنتهي من الضبابية".

وكانت الأسعار قد هبطت بأكثر من 4% يوم الجمعة بعد تشخيص إصابة ترامب. لكنه ظهر بشكل مفاجئ، أمس الأحد، في موكب سيارات خارج المستشفى، الذي يعالج به، وهو ما ساهم في تحسين معنويات السوق.

وقال أطباؤه إنه قد يخرج من المستشفى في وقت لاحق اليوم

#النفط #العقود الآجلة #دونالد ترامب

الأكثر قراءة اليوم

اعترافات إسرائيلية موثقة عن أكبر عملية سطو مسلح في التاريخ: “اليهود سرقوا الرخيص قبل النفيس”

ما الذي يحصل إذا انسحب مرشح من الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

شاهد.. امير سعودي يشن هجوما على القيادة : "القضية الفلسطينية عادلة لكن محامينها فاشلين"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر المستشفى... فيديو

“حالته أسوأ مما هو مُعلن”.. أطباء يكشفون أن ترامب يعاني بشدة من كورونا !!

الرجوب يكشف تفاصيل المباحثات التي سيجريها وفد فتح مع الفصائل في سوريا

القدس المحتلة : المقاصد تفصل 7 موظفين من غزة يعملون فيها منذ 30 عاما

الأخبار الرئيسية

معروف: تقسيم قطاع غزة لأكثر من 250 مربع سكني.. وتوجه تدريجي حذر تجاه فتح بعض مجالات الحياة

78

قيادي فلسطيني: اقترحنا خلال اجتماع فتح ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل إجراء الانتخابات

الأوقاف بغزة يصدر تعميمًا مهماً بخصوص إعادة فتح  المساجد: ديمومته متعلقة بالتزام المصلين

وزيرة الصحة : تسجيل 11 حالة وفاة و 491 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

"حماس": منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وترتيب البيت الفلسطيني سيكون تحت مظلتها