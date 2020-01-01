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مركز الأسرى للدراسات: إدارة السجون لا تزال تستهدف الأسرى بموضوع الكانتينا

الإثنين 05 أكتوبر 2020 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز الأسرى للدراسات: إدارة السجون لا تزال تستهدف الأسرى بموضوع الكانتينا



رام الله /سما/

أكد الأسرى في سجون الاحتلال، لمركز الأسرى للدراسات، اليوم الاثنين، أن إدارة السجون الإسرائيلية، لا تزال تستهدف الأسرى في موضوع (الكانتينا)، وذلك بعدم وصول الأموال التى تصلهم لتغطية احتياجاتهم الأساسية والإنسانية في ظل العجز والحرمان من كافة الحقوق.

ونقل المركز عن الأسرى، أن هنالك نقاشاً لتوسيع الاحتجاج على هذا الموقف، واستئناف الخطوات الاحتجاجية في أعقاب تذرع إدارة السجون، أن الأمر يتعلق بالأعياد، ومبررات غير منطقية وغير مقنعة.

وكان نادي الأسير، حذر سابقًا من استمرار الاحتلال في تنفيذ هذا القرار، الذي سيفاقم من صعوبة الأوضاع الحياتية للأسرى، خاصة أن الأسرى، يعتمدون بشكل أساس على أموال (الكانتينا) التي تحولها السلطة شهريًا لتلبية احتياجاتهم، وتوفير طعام جيد لهم.

وأشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال، والتي من المفترض، أن تكون الجهة المسؤولة عن توفير احتياجات الأسرى، لا توفر الحد الأدنى منها، عدا عن أن الطعام، الذي تقدمه سيئ كمًا ونوعًا.

 

#اسرى #سجون الاحتلال

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