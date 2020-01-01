التنمية: إعادة 200 أسرة لبرنامج المساعدات النقدية بغزة

غزة /سما/

قال الوكيل المساعد لشؤون المحافظات الجنوبية، بوزارة التنمية الاجتماعية، أكرم الحافي: إن الوزارة مستمرة بصرف المساعدات النقدية للأسر المهمشة والمسجلة، ضمن برنامج التحويلات النقدية والبالغ عددها 115 ألف أسرة، منها 80 ألفاً في قطاع غزة بقيمة 106 ملايين شيكل.

وأضاف في بيان له، اليوم الاثنين، أن الوزارة، صرفت خلال اليومين الماضيين ما قيمته 650 ألف شيكل، على شكل مساعدات مالية طارئة لـ 420 مريضاً غزياً، يتواجدون في مستشفيات الضفة الغربية وأراضي العام 1948.

وأوضح، أن فريقاً خاصاً من الوزارة، يتابع بتعليمات من الوزير أحمد مجدلاني، كافة المناشدات للقيام بالتدخلات الطارئة للحالات المستحقة من أهلنا في قطاع غزة.

وتابع، أن قيمة المساعدات للأسر في الضفة الغربية، بلغت 30 مليون شيكل، يستفيد منها نحو 35 ألف أسرة، مضيفاً أن الوزير مجدلاني، يتابع مع الشركاء لتوفير المبالغ المالية الخاصة بالدفعة المقبلة، في ظل الأوضاع المالية الصعبة، التي تمر بها الحكومة.

ولفت الحافي إلى أنه تم إعادة الربط للصرف لها يزيد على 200 أسرة من قطاع غزة، وإغلاق ملفاتهم الضريبية والإيرادات مع وزارة المالية، حيث سيتم الصرف لهم ضمن الدفعة المقبلة.

وأشار إلى أنه ولخصوصية الوضع الاقتصادي والاجتماعي، الذي يعاني منه أهلنا في قطاع غزة، فقد بذلت الوزارة جهداً مع مختلف الجهات ذات العلاقة، لزيادة عدد الأسر المستفيدة من المساعدات لقطاع غزة حصرياً، حيث تمت إضافة 10 آلاف أسرة بقيمة مالية بلغت نحو11 مليون شيكل.

وقال الحافي، إن الوزير استطاع أن يعيد مكانة الموظفين داخل الوزارة بالقطاع، كما استعاد التحكم بالبرامج الرئيسة فيها، لتحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية في الاستهداف للأسر المستحقة، وصرف المساعدات لمستحقيها.

وذكر أن الوزارة وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، تقدم قسائم شرائية لنحو 173 ألف مواطن في كافة محافظات الوطن، حيث يبلغ عدد المستفيدين منها في قطاع غزة 120 ألف مواطن، في حين يستفيد من تلك القسائم 51 ألف مواطن في محافظات الضفة، مشيراً إلى أن الوزارة، عملت على زيادة حصة المواطن بمبلغ 18 شيكلاً لكل فرد مستفيد من القسائم الشرائية في قطاع غزة، علماً أن حصة الفرد الأساسية (35) شيكلاً، لمدة أربعة أشهر، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع، إضافة لمشروع التغذية المؤسساتية لحوالي 34 مؤسسة بقيمة إجمالية، بلغت 23 ألف دولار.

واختتم الحافي، بأنه يوجد العديد من المشاريع والمساعدات التي ينفذها فريق الوزارة في غزة، من خلال الشركاء والمانحين.

