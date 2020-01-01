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"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مدرسة تقوع الأساسية المختلطة في بيت لحم

الإثنين 05 أكتوبر 2020 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مدرسة تقوع الأساسية المختلطة في بيت لحم



بيت لحم /سما/

تسلّمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للأبنية، اليوم الاثنين، مشروع إنشاء وتشطيب مبنى مدرسة تقوع الأساسية المختلطة في مديرية تربية بيت لحم، بدعم من سلة التمويل المشترك JFA)) التي تضم كلا من: ألمانيا، وفنلندا، وإيرلندا، والنرويج.

وبينت الوزارة، في بيان صحفي، أن تكلفة المشروع الإجمالية بلغت مليون و480 ألف دولار، وأنها قامت بتوريد وتجهيز أثاث جديد للغرف الصفية والمرافق.

وتتكون المدرسة من 15 غرفة صفية، وغرف إدارية، وقاعة متعددة الأغراض، ومناطق خضراء مزروعة وساحات ومرافق، لتخدم طلبة المرحلة الأساسية المختلطة من الصفوف 1–4، وللبنات من الصفوف 5-9، وهي تستوعب حوالي 600 طالب/ة.

وأوضحت الوزارة أن تصميم هذا المشروع راعى كافة متطلبات ومعايير الأبنية الخضراء المستدامة؛ التي تسعى الوزارة لتعزيزها دائما في مشاريعها، بما يضمن توفير تعليمي نوعي؛ ضمن بيئة مدرسية مريحة وجاذبة.

#التربية والتعليم

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