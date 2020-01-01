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النائب العام يبحث مع السفير الهولندي سبل دعم قطاع العدالة

الإثنين 05 أكتوبر 2020 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام يبحث مع السفير الهولندي سبل دعم قطاع العدالة



رام الله /سما/

 بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، مع السفير الهولندي لدى فلسطين قيس فانبار، خطة المانحين في دعم قطاع العدالة، واحتياجات النيابة العامة في مجال التدريب والدعم اللوجستي، والتي هي عامل أساسي لتعزيز وصول المواطنين للعدالة، بما يساهم في تحسين وتطوير ما يقدمه القطاع من خدمات.

وثمن الخطيب خلال اللقاء الذي عقد بمدينة رام الله، اليوم الاثنين، الدعم الهولندي للنيابة العامة، والذي كان له أثر في تطوير منظومة قطاع العدالة، ولبرنامج سواسية 2، مؤكدا ضرورة استمراره في مساندة النيابة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وتحدث الخطيب عن الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها الحكومة، والتي اضطر النيابة للعمل ضمن موازنة الطوارئ الحكومية، مشيرا إلى نجاح الذي حققته الممثلية الهولندية خلال ترؤسها لمجموعة المانحين لقطاع العدالة قبل سنوات.

من جانبه، ثمن السفير فانبار الجهود المبذولة والانجازات التي حققتها النيابة العامة خلال السنوات الماضية، مؤكدا استعداد حكومة مملكة هولندا لتقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي، بما يسهم في رفع كفاءة وقدرات أعضاء النيابة العامة، في سبيل تحقيق خطتها الاستراتيجية.

#النائب العام #المستشار أكرم الخطيب

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