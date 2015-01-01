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المالية بغزة تطلق خدمة خلو الطرف الإلكتروني لضريبة الدخل

الإثنين 05 أكتوبر 2020 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية بغزة تطلق خدمة خلو الطرف الإلكتروني لضريبة الدخل



غزة /سما/

أطلقت وزارة المالية بغزة، خدمة جديدة لطلب خلو الطرف إلكترونياً لضريبة الدخل من خلال موقع الوزارة، وذلك في إطار حوسبة الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور وتخفيفاً عن المواطنين والمكلفين في ظل إجراءات الوقاية من فايروس كورونا.

وبينت الوزارة أن آلية إصدار خلو طرف الكتروني يتم من خلال الدخول للموقع الإلكتروني للوزارة ثم إضافة طلب لإصدار خلو طرف من ضريبة الدخل، ويستطيع المواطن والمكلف متابعة حالة الطلب من خلال الخدمة دون الحاجة الى مراجعة مكاتب الضريبة.

وذكرت الوزارة أن المواطن والمكلف يمكنه تزويد الجهات الحكومية برقم خلو الطرف وعرض بياناته، مشيرة إلى أن الخدمة الإلكترونية الجديدة يستطيع من خلالها المكلف تسهيل عمله في المعابر الحدودية والجهات الحكومية دون الحاجة للحضور لمكاتب الضريبة بصفة شخصية، ما يضمن سرعة في تنفيذ المعاملات ووقاية من تفشي فايروس كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت الوزارة الأسبوع الماضي عن إطلاق خدمة خلو الطرف الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تعمل وفق خطة منظمة لمواجهة جائحة كورونا، وسخرت كافة إمكانياتها ومقدراتها لحماية المواطنين من أية مخاطر.

#غزة #وزارة المالية

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